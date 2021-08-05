Гороскоп на 6 августа 2021 для всех знаков Зодиака

5 августа 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 6 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 06.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 6 августа 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Лев.                     

Гороскоп Овен.  Сегодня не стоит публично демонстрировать свое превосходство над людьми на работе.

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Гороскоп Телец. В любой ситуации вы сможете сохранить хорошее настроение, что вам и поможет пережить этот день!

Гороскоп Близнецы. Астрологи настоятельно рекомендуют избегать любого рода конфронтации.

Гороскоп Рак. День сложится удачно, если вы сможете держать себя в руках. 

Гороскоп Лев. Не все планы вы осуществите так быстро, как хотелось. Но точно продвинетесь в деле их реализации!

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Гороскоп Дева. Мелкие недоразумения, досадные происшествия мешают сосредоточиться на серьезном деле.

Гороскоп Весы. Не стоит торопиться ни с выводами, ни с реакцией на чьи-то поступки. 

Гороскоп Скорпион. Вам следует серьезно относиться ко всем идеям, которые сегодня появятся в голове. 

Гороскоп Стрелец. День подходит для принятия важных решений. Вы сможете на многие вещи посмотреть иначе, сделав правильные выводы!

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Гороскоп Козерог. Вы никуда не торопитесь, обдумываете каждый шаг, поэтому не допускаете ошибок.

Гороскоп Водолей. Не бойтесь затевать серьезные разговоры, с близкими можно решить давнюю проблему. 

Гороскоп Рыбы. Вы поймете, какую гармоничную пару составляете с партнером, и захотите устроить свидание. 

Напомним,

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