VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток вриваються з новим хітом «УЯКА»

Популярна українська команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп’яток презентують свій новий музичний реліз – трек та відеокліп «УЯКА».

Прем’єра готувалась одразу після масштабного благодійного туру Канадою, під час якого команда VIP Тернопіль виступали у найбільших містах країни та збирали кошти на підтримку Збройних Сил України.

VIP Тернопіль – одна з найвідоміших українських гумористичних команд, яка вже понад десять років задає стандарти якісного гумору та музики. Сьогодні вони здобули ще більшу популярність завдяки власному телевізійному шоу «VIP Comedy Show» на Новому каналі, яке стало справжнім хітом у телеефірі та онлайн. Їхні пісні «Весіллє», «Корпоратив», «Синя смужка» та інші стали вірусними хітами, а сам гурт – улюбленцями мільйонів українців.

Пісня «УЯКА» – це яскравий, ритмічний трек про незбагненну, магнетичну дівчину, яка буквально зупиняє час своєю появою. В ній поєднуються танцювальний драйв, сучасне звучання і впізнаваний стиль VIP Тернопіль. Автором слів та саундпродюсером виступив Микита Чурсанов, музику написав Михайло Сенчин, режисер кліпу – Іоанн Зенков.

Відеокліп інтригує комедійним сюжетом у фітнес-залі, де зʼявляється фітнес-зірка і одна з найвідоміших бодібілдерок України – Ірина Скиданюк.

Особливу увагу викликає контекст прем’єри – у травні команда VIP Тернопіль провела низку концертів у Канаді, зокрема в Торонто, Монреалі та Ванкувері, де організовувала благодійні заходи, аукціони та збори. У результаті туру вдалось зібрати значну суму для закупівлі 34 автомобілів для українських військових.

VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток продовжують поєднувати творчу діяльність із волонтерською місією, доводячи, що український гумор і музика можуть не лише надихати, а й реально змінювати ситуацію на фронті – перетворюючи концерти на автомобілі, жарти на збір коштів, а виступи на реальну допомогу тим, хто тримає оборону.

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