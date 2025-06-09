VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток вриваються з новим хітом «УЯКА»

9 червня 2025 14:11 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток вриваються з новим хітом «УЯКА»
VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток вриваються з новим хітом «УЯКА»
Пресслужба

Популярна українська команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп’яток презентують свій новий музичний реліз – трек та відеокліп «УЯКА».

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Прем’єра готувалась одразу після масштабного благодійного туру Канадою, під час якого команда VIP Тернопіль виступали у найбільших містах країни та збирали кошти на підтримку Збройних Сил України.

VIP Тернопіль – одна з найвідоміших українських гумористичних команд, яка вже понад десять років задає стандарти якісного гумору та музики. Сьогодні вони здобули ще більшу популярність завдяки власному телевізійному шоу «VIP Comedy Show» на Новому каналі, яке стало справжнім хітом у телеефірі та онлайн. Їхні пісні «Весіллє», «Корпоратив», «Синя смужка» та інші стали вірусними хітами, а сам гурт – улюбленцями мільйонів українців.

Пісня «УЯКА» – це яскравий, ритмічний трек про незбагненну, магнетичну дівчину, яка буквально зупиняє час своєю появою. В ній поєднуються танцювальний драйв, сучасне звучання і впізнаваний стиль VIP Тернопіль. Автором слів та саундпродюсером виступив Микита Чурсанов, музику написав Михайло Сенчин, режисер кліпу – Іоанн Зенков.

Відеокліп інтригує комедійним сюжетом у фітнес-залі, де зʼявляється фітнес-зірка і одна з найвідоміших бодібілдерок України – Ірина Скиданюк.

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Особливу увагу викликає контекст прем’єри – у травні команда VIP Тернопіль провела низку концертів у Канаді, зокрема в Торонто, Монреалі та Ванкувері, де організовувала благодійні заходи, аукціони та збори. У результаті туру вдалось зібрати значну суму для закупівлі 34 автомобілів для українських військових.

VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток продовжують поєднувати творчу діяльність із волонтерською місією, доводячи, що український гумор і музика можуть не лише надихати, а й реально змінювати ситуацію на фронті – перетворюючи концерти на автомобілі, жарти на збір коштів, а виступи на реальну допомогу тим, хто тримає оборону.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини прем`єра пісні прем`єра VIP Тернопіль

Матеріали на тему

Фіма Константиновський поділився цікавими деталями про своє весілля
Новини

Фіма Константиновський поділився цікавими деталями про своє весілля
Зірка «Будиночка на щастя» Марія Стопник розповіла, як відновлюється після складних змін
Новини

Зірка «Будиночка на щастя» Марія Стопник розповіла, як відновлюється після складних змін
«Балерина»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму
Новини

«Балерина»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму
Юліанна Дружиніна з Луцька стала «Mrs. Ukraine World International» та представить нашу країну на міжнародному фіналі в США
Новини

Юліанна Дружиніна з Луцька стала «Mrs. Ukraine World International» та представить нашу країну на міжнародному фіналі в СШАPR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Балерина»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму

«Балерина»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму
Юліанна Дружиніна з Луцька стала «Mrs. Ukraine World International» та представить нашу країну на міжнародному фіналі в США

Юліанна Дружиніна з Луцька стала «Mrs. Ukraine World International» та представить нашу країну на міжнародному фіналі в США
Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
Поле: кого з учасників чекати в третьому сезоні?

Поле: кого з учасників чекати в третьому сезоні?

Популярне відео

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток вриваються з новим хітом «УЯКА»

VIP Тернопіль та ВІА Кіп’яток вриваються з новим хітом «УЯКА»
MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті

MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті
МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK