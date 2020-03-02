Как проявляют любовь разные знаки Зодиака

2 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Как проявляют любовь разные знаки Зодиака
Как проявляют любовь разные знаки Зодиака
pixabay.com

Как проявляют свои чувства мужчины и женщины, рожденные под разными знаками Зодиака?

Овен. Этот знак эмоционально и энергично рассказывает о своих чувствах, он влюбляется молниеносно и принимается завоевывать объект симпатии. 

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Телец. Анализирует и думает, а только потом решает, стоит ли затевать отношения. В любви этот знак отличается заботливостью и желанием оберегать партнера.

Близнецы. Для этого знака важно ощутить в отношениях свободу и свежесть чувств! Он может любить, очень пристально наблюдая за партнером.

Рак. Если этот знак начинает отношения, не сомневайтесь, что он ориентируется на создание семьи.

Выбирает Рак спутника на всю жизнь, и обращает внимание на душу.

Лев. Достаточно высокие требования к избраннику сочетаются с желанием сделать своего человека королем или королевой Вселенной. Такой человек будет стремиться к гармонии и усердно работать на благо семьи долгие годы.

Дева. Этот знак ищет себе идеального партнера, поэтому поиски часто затягиваются. Свою любовь Дева демонстрирует путем верности и привязанности.

Весы. Этот знак будет дипломатичным и мягким в отношениях, больше всего на свете он не любит конфликтов. 

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Скорпион. Будьте готовы к тому, что ваши отношения будут очень эмоциональными, если Скорпион любит, он достанет с неба звезду (даже если вы этого и не просили). 

Стрелец. Даже в любовных отношениях этот знак проявляет независимость, вам придется привыкнуть к его философскому складу ума и эмоциональности.

Козерог. Этот знак ищет незаурядного партнера, его привлекают статус и стиль. Он считает, что женщина и мужчина должны себя обеспечивать самостоятельно

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Водолей. Больше всего на свете этот знак любить уникальность, поэтому его спутник жизни будет личностью неординарной и интересной. Водолей стремится развиваться в паре интеллектуально, физически и духовно. 

Рыбы. Мечтательный знак Зодиака не отказывается от идеи идеальных отношений, он многое готов сделать, чтобы партнер был счастливым. 

Напомним,

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