Как проявляют любовь разные знаки Зодиака
Как проявляют свои чувства мужчины и женщины, рожденные под разными знаками Зодиака?
Овен. Этот знак эмоционально и энергично рассказывает о своих чувствах, он влюбляется молниеносно и принимается завоевывать объект симпатии.
Близнецы. Для этого знака важно ощутить в отношениях свободу и свежесть чувств! Он может любить, очень пристально наблюдая за партнером.
Рак. Если этот знак начинает отношения, не сомневайтесь, что он ориентируется на создание семьи.
Выбирает Рак спутника на всю жизнь, и обращает внимание на душу.
Лев. Достаточно высокие требования к избраннику сочетаются с желанием сделать своего человека королем или королевой Вселенной. Такой человек будет стремиться к гармонии и усердно работать на благо семьи долгие годы.
Дева. Этот знак ищет себе идеального партнера, поэтому поиски часто затягиваются. Свою любовь Дева демонстрирует путем верности и привязанности.
Весы. Этот знак будет дипломатичным и мягким в отношениях, больше всего на свете он не любит конфликтов.
Стрелец. Даже в любовных отношениях этот знак проявляет независимость, вам придется привыкнуть к его философскому складу ума и эмоциональности.
Козерог. Этот знак ищет незаурядного партнера, его привлекают статус и стиль. Он считает, что женщина и мужчина должны себя обеспечивать самостоятельно
Рыбы. Мечтательный знак Зодиака не отказывается от идеи идеальных отношений, он многое готов сделать, чтобы партнер был счастливым.
Напомним,