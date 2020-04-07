7 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 7 апреля 2020?

1. Всемирный день здоровья (ООН)

2. Благовещение пресвятой богородицы

3. Международный день косметолога

4. День рождения регби (США)

5. День легкого пива

Памятные даты 7 апреля, годовщины и события

В 1348 году в Праве начал работу Карлов университет, он считается одним из самых старых в Европе.

В Вене в 1805 году состоялась премьера симфонии № 3 Бетховена «Eroica».

В 1827 году фармацевт из Англии Джон Уокер открыл продажу серных спичек, своего собственного изобретения.

В 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (празднуется День здоровья).

В Нью-Йорке в 1957 году состоялась последняя поездка троллейбуса.

Знаменитости, родившиеся 7 апреля

7 апреля родились американский актер Рассел Кроу, украинский шоумен и юморист Евгений Кошевой, китайский и американский актер, каскадер Джеки Чан.

Какой сегодня церковный праздник

Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)

Согласно священному писанию, в этот день Дева Мария узнала от Архангела Гавриила, появившегося в ее доме, благую весть. Ей надлежит выносить и родить ребенка бога и спасителя Иисуса Христа.

Юная девушка покорно приняла божественную волю, поэтому в этот день православные празднуют начало пути сына божьего в мир смертных.

Впервые Благовещение в христианском мире отметили в 4 веке, а уже в 8 веке праздник приобрел статус одного из самых крупных для верующих.

Что сегодня нельзя делать

В благовещение категорически нельзя работать на земле, стирать, шить, вязать, убирать дома и трудиться любым другим способом (кроме работы, необходимой для выполнения служебных полномочий, например, на рабочем месте).

Запрещено сквернословить, ругаться, ссориться, говорить и думать о плохом.

Считается дурной приметой одолжить деньги на Благовещение, а девушки в этот день никогда не заплетали косы и не делали прически.

Приметы на 7 апреля

Наши предки старались до Благовещения обязательно убраться в доме, считалось, что чистота поможет привлечь в семью счастье и успех. Однако помните, что делать уборку можно перед праздником и только до захода.

Чтобы очистить дом от плохих сил, на Благовещение раньше зажигали свечи.

Кроме того, люди наблюдали за погодой, чтобы знать, какой их ожидает урожай в текущем году. Ветер и дождь на Благовещение сулит хороший урожай пшеницы, ржи и других злаковых культур, а гроза в этот день прогнозировала жаркое лето.

Именинники 7 апреля

Генрих, Вячеслав, Тихон, Устин.

Напомним,