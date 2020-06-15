15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 июня является 124 днем года, до конца года осталось 201 день.
Какой праздник 15 июня 2020?
- День посадки деревьев в Коста-Рике,
- День сельского хозяйства в Южной Корее.
Памятные даты 15 июня, годовщины и события
В 1667 году врачи впервые перелили кровь от человека к человеку.
В 1830 году в Севастополе прошло восстание, получившее название Чумной бунт.
В 1851 году в Америке основали первую фабрику, которая производила мороженое.
Кто родился 15 июня
15 июня родились греческий певец Демис Руссос, французский рок-певец Джонни Холлидей.
Какой сегодня церковный праздник
- Зеленого Вьюна и Никифора
Что сегодня можно и нельзя делать
Считалось, что с помощью венка из вьюнка можно наплести будущее, однако делать это следует с хорошими мыслями.
Хозяйки обязательно выставляли на стол каравай, символизировавший богатство и благополучие,
Приметы на 15 июня
Воробьи дерутся, ожидайте отличной погоды в ближайшие дни.
С самого утра солнце в дымке, значит, погода будет тихой и безветренной.
Дождь выпал, к хорошему урожаю.
Если подул западный ветер, возможно, будет похолодание.
Именинники: Иван, Никифор, Ульяна, Юлия.
Напомним,