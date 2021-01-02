2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 января является 2 днем года, до конца года осталось 363 дня.
Какой праздник 2 января 2021?
- День предков (Гаити),
- День научной фантастики.
Памятные даты 2 января, годовщины и события
В 1839 году Луи Дагер сделал первую фотосъемку Луны.
В 1843 году в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка Летучего голландца.
В 1870 году в Нью-Йорке начали строить Бруклинский мост.
В 1944 году геликоптер впервые применили в боевых условия.
Кто родился 2 января
2 января родились американский писатель-фантаст Айзек Азимов, украинская поэтесса Вера Вовк, американская актриса Кейт Босуорт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- священномученика Игнатия
Что сегодня нельзя делать
Именинники:
- Даниил, Иван, Игнатий.