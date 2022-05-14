Чілдрен Кінофест-2022 оголосив Амбасадорку

Щороку кінофестиваль для дітей і підлітків представляє у публічному середовищі амбасадор чи амбасадорка, допомагаючи поширювати ключові ідеї ініціативи.

На 9-му Чілдрен Кінофесті цю роль візьме на себе видатна українська акторка. Почесною амбасадоркою заходу стала Ірма Вітовська — акторка театру й кіно, заслужена артистка Ураїни та мама 11-річного Ореста.

Кіно досліджує світ. Творці фільмів або фіксують реальну дійсність, або фантазують, якою ця дійсність могла би бути. До зйомок кожної стрічки зазвичай причетна велика кількість людей — режисерів, продюсерів, сценаристів, операторів, акторів, монтажерів тощо — усі вони привносять у твір своє бачення світу. Тобто в кожному фільмі — різноманіття поглядів. Досліджуючи світ через кіно, глядачі зіштовхуються з різними світоглядами, дізнаючись нове та навчаючись. Так, кожен глядач трохи змінюється після перегляду, а, зрештою, потрохи змінюється і світ, — Ірма Вітовська.

Ірма Вітовська народилася в Івано-Франківську. З 1998 року вона працює у столичному Молодому театрі, у виставах якого грає і до сьогодні. Ірма Вітовська була ведучою телепроєктів, а також знімалася в кіно й серіалах — так, широко відомою акторка стала завдяки ролі в телесеріалі «Леся+Рома». Серед знакових робіт — ролі в стрічках «Брама» та «Мої думки тихі», за які була відзначена національними преміями «Золота Дзиґа» та «Кіноколо».

Ірма Вітовська також займається волонтерською та благодійною діяльністю: бере участь у соціально-громадських програмах «Діти вулиці» та «StopБіль» (ініціювала та виконала головну роль у резонансному арт-проєкті «Оскар і рожева пані», створеному для збору коштів на потреби невиліковно хворих дітей), допомагає українській армії.

Щороку фестиваль підтримує Амбасадор чи Амбасадорка, які популяризують ідеї якісного сімейного дозвілля і культурного розвитку дітей та підлітків в Україні. Амбасадорами фестивалю у різні роки були співачки Христина Соловій і Джамала, співаки Андрій Хливнюк, Фагот, Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця і письменниця Лариса Денисенко.

9-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 3 до 12 червня 2022 року в онлайн-форматі на сайті online.childrenkinofest.com для глядачів із території України та Польщі. До 18 травня триває прийом заявок на участь у Конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми. Повна програма фестивалю буде оголошена незабаром. Наразі представлена її ретроспективна частина — спеціальна добірка епізодів «Крота» до 65-річчя мультсеріалу.

Фестиваль «Чілдрен Кінофест» проводиться за підтримки House of Europe.

Медіапартнери: Kinofilms.ua, Kinowar.com, Нова українська школа, Теленеделя, Міжнародний кінофестиваль Kino Dzieci.

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