Фильмы MARVEL, «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» и эксклюзивные премьеры теперь доступны абонентам SWEET.TV

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV подписал новое соглашение с голливудской киностудией Walt Disney Company.

Оно открывает доступ к эксклюзивным фильмам после премьер в кинотеатрах в рамках подписки без доплат. Также абоненты сервиса смогут смотреть сагу «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ», фильмы вселенной Marvel и другие культовые ленты.

SWEET.TV продолжает заключать эксклюзивные соглашения с ведущими голливудскими киностудиями. Сервис подписал прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony именно для территории Украины, а не СНГ, и за свой счет создает эксклюзивный украиноязычный дубляж культовых голливудских лент.

В начале 2021 года SWEET.TV подписал новую сделку с киностудией Disney. Согласно ей абоненты сервиса смогут просматривать премьеры киностудии значительно раньше. Также пользователи получат доступ к фильмам вселенной Marvel, франшизы «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» и другим культовым лентам в рамках подписки без дополнительных оплат.

«Такие договоренности — очень важный шаг навстречу нашим абонентам. Отныне на SWEET.TV еще больше фильмов киностудии Disney можно смотреть в пределах подписки без доплат. Мы делаем все, чтобы наши абоненты получали качественный контент легально и на максимально выгодных условиях», — говорит директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

В библиотеке онлайн-кинотеатра появились фильмы: «МАЛЕФИСЕНТА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ», «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ 2», «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» и «ДАМБО». Легально в подписке их можно будет посмотреть только на SWEET.TV.

Также на сервисе, в рамках подписки можно посмотреть сагу «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»: «ВОЙНЫ КЛОНОВ», «ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ», «ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ», «ИЗГОЙ» и «ХАН СОЛО». А фанаты вселенной Marvel уже могут посмотреть три фильма про Тора, насладиться просмотром трех частей фильма «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК», окунуться в невероятный мир Доктора Стрэнджа, а на десерт — посмотреть обе части «СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ».

«Фильмы вселенной Marvel являются одними из самых популярных в мире. Они имеют сотни миллионов поклонников в том числе и в Украине. Мы даем фанатам Marvel любимые фильмы в рамках подписки, чтобы они могли хоть каждый день возвращаться к ленте про любимого супергероя», — отметил Александр Резунов.

Это не полный перечень фильмов от Disney, которые теперь доступны на SWEET.TV. Подписчики сервиса могут посмотреть «ПЕРЛ ХАРБОР», «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ», «КРАСОТКУ», «БЕЗ ЛИЦА», «ВАЛЛ-И» и другие культовые картины киностудии уже сегодня.

«Мы понимаем, что многие люди сейчас пытаются избежать пребывания в людных общественных местах, но посмотреть премьеру фильма, которую зрители ждали несколько лет, хочется как можно раньше. Мы знаем, что украинцы любят ленты Disney и хотим, чтобы наши абоненты получали качественный контент в безопасности и комфорте», — отметил Александр Резунов.

В сервисе отметили, что будут сообщать о премьерах. Полный список фильмов можно найти в библиотеке Disney на SWEET.TV.

Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.