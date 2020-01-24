Экс-возлюбленный Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

Личная жизнь кипит не только у певицы, но и у ее бывшего жениха.

Сама Анна Седокова сейчас счастлива в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. А вот отец ее третьего ребенка, с которым певица рассталась в 2017 году, успел даже жениться и обзавестись детьми.

29-летний бизнесмен Артем Комаров взял в жены начинающую певицу и модель Евгению Дравину. Девушка в 2016 году принимала участие в российском шоу «Голос». Однако на этапе нокаутов вылетела с проекта и сотрудничество ей так никто и не предложил.

5 декабря 2019 года у пары родились дочки-двойняшки Маруся и София. Роды у Евгении были очень тяжелыми, поэтому она еще месяц находилась в реанимации вместе с малышками.

Артем Комаров, Евгения Дравина / starhit.ru

Поклонники заметили, что после свадьбы с Комаровым Евгения закрыла свою страницу в Инстаграм. Скорее всего к этому ее вынудил супруг. Ведь поговаривают, что именно популярность Анны Седоковой и стала причиной ее расставания с бизнесменом.

Общается ли Артем Комаров со своим сыном Гектором – не известно. Седокова ни разу не упоминала в интервью экс-возлюбленного, а на фото и видео в соцсетях нигде с мальчиком он также не появляется.

Анна Седокова с сыном Гектором / instagram.com/annasedokova

Напомним,