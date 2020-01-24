Экс-возлюбленный Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

24 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Экс-возлюбленный Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
Певица Анна Седокова с бойфрендом Янисом Тимма
instagram.com/annasedokova

Личная жизнь кипит не только у певицы, но и у ее бывшего жениха.

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Сама Анна Седокова сейчас счастлива в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. А вот отец ее третьего ребенка, с которым певица рассталась в 2017 году, успел даже жениться и обзавестись детьми. 

29-летний бизнесмен Артем Комаров взял в жены начинающую певицу и модель Евгению Дравину. Девушка в 2016 году принимала участие в российском шоу «Голос». Однако на этапе нокаутов вылетела с проекта и сотрудничество ей так никто и не предложил.

5 декабря 2019 года у пары родились дочки-двойняшки Маруся и София. Роды у Евгении были очень тяжелыми, поэтому она еще месяц находилась в реанимации вместе с малышками.

Артем Комаров, Евгения Дравина / starhit.ru
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Поклонники заметили, что после свадьбы с Комаровым Евгения закрыла свою страницу в Инстаграм. Скорее всего к этому ее вынудил супруг. Ведь поговаривают, что именно популярность Анны Седоковой и стала причиной ее расставания с бизнесменом.

Общается ли Артем Комаров со своим сыном Гектором – не известно. Седокова ни разу не упоминала в интервью экс-возлюбленного, а на фото и видео в соцсетях нигде с мальчиком он также не появляется.

Анна Седокова с сыном Гектором / instagram.com/annasedokova
Напомним,

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