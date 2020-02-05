Одна из двойняшек экс-бойфренда Анны Седоковой умерла: «Навсегда в моей памяти»

5 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Одна из двойняшек экс-бойфренда Анны Седоковой умерла: «Навсегда в моей памяти»
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Совсем недавно мы писали, что бывший возлюбленный Анны Седоковой, который является отцом ее сына Гектора, женился на участнице шоу «Голос».

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А 5 декабря 2019 года у 29-летнего бизнесмена Артема Комарова и его супруги Евгении Дравиной родились дочки-двойняшки. Счастливые родители назвали малышек Маруся и София.   

Роды у девушки были очень тяжелыми, поэтому она еще месяц находилась в реанимации вместе с девочками.

Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в сердце, мыслях, в моей физике и ощущениях. Я провела этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась вместе с ценностями ко всему,
– рассказывала Евгения в интервью журналистам.

Артем Комаров, Евгения Дравина / starhit.ru
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К сожалению, в семье случилась трагедия. После рождения одна из двойняшек умерла.

Да, это правда,
– пишет СтарХит, ссылаясь на близкий источник в окружении пары. 

Напомним,

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