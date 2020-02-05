Одна из двойняшек экс-бойфренда Анны Седоковой умерла: «Навсегда в моей памяти»
Совсем недавно мы писали, что бывший возлюбленный Анны Седоковой, который является отцом ее сына Гектора, женился на участнице шоу «Голос».
Роды у девушки были очень тяжелыми, поэтому она еще месяц находилась в реанимации вместе с девочками.
Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в сердце, мыслях, в моей физике и ощущениях. Я провела этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась вместе с ценностями ко всему,– рассказывала Евгения в интервью журналистам.
Да, это правда,– пишет СтарХит, ссылаясь на близкий источник в окружении пары.
Напомним,