Джо Кокер: другая сторона популярного блюзмена

В 1968 году кавер на песню группы Битлз «With а Little Help from My Friends» исполнил никому не известный молодой музыкант Джо Кокер. Медленная, лирическая композиция вдруг стала лидером хит-парадов! Авторы песни - Джон Леннон и Пол Маккартни - написали Кокеру письмо с благодарностью! Для Джо это означало только одно: теперь он - звезда!

