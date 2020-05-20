Джо Кокер: другая сторона популярного блюзмена
Джо Кокер выступал перед президентами США и королевой Великобритании.
В 1968 году кавер на песню группы Битлз «With а Little Help from My Friends» исполнил никому не известный молодой музыкант Джо Кокер. Медленная, лирическая композиция вдруг стала лидером хит-парадов! Авторы песни - Джон Леннон и Пол Маккартни - написали Кокеру письмо с благодарностью! Для Джо это означало только одно: теперь он - звезда!
Уже через год его карьера пошла вверх. Джо Кокер с командой дал более полусотни концертов. Певец выступал в телешоу, на рок-фестивалях. А его первые три альбома стали платиновыми и принесли миллионы долларов!
В 1975 году Джо Кокер записал, пожалуй, самую романтичную свою композицию - «You Are So Beautiful». Это - тоже римейк. Автором и исполнителем этой песни был американский музыкант Билли Престон. Но именно Джо Кокер сделал из нее настоящий хит.
Но у славы обнаружилась другая сторона: алкоголь, наркотики - все это было в жизни Джо Кокера. Избавиться от дурных привычек помогли любимая жена и работа.
В 90-е Джо Кокер покинул сцену. Вместе с женой переехал на ранчо. Решил делать только то, к чему лежала душа: был защитником природы, основал фонд помощи неблагополучным семьям. И просто радовался жизни!
Его не стало в 2014 году Джо Кокера не стало. Но хриплый баритон знаменитого блюзмена и сейчас звучит в эфире. И все еще очаровывает.
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