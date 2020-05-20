Джо Кокер: другая сторона популярного блюзмена

Эксклюзив 20 мая 2020 11:00 Александр Кива
Джо Кокер: другая сторона популярного блюзмена
Джо Кокер

Джо Кокер выступал перед президентами США и королевой Великобритании.

Читайте такжеАктер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку
В его клипе снялась Катрин Денев. Он вошел в список ста лучших певцов мира. А в начале карьеры - пел преимущественно чужие песни! О невероятной истории Джо Кокера сегодня шла речь в программе "Утро с Интером". Кстати, он родился в этот день, 20 мая, но - 1944 года.

В 1968 году кавер на песню группы Битлз «With а Little Help from My Friends» исполнил никому не известный молодой музыкант Джо Кокер. Медленная, лирическая композиция вдруг стала лидером хит-парадов! Авторы песни - Джон Леннон и Пол Маккартни - написали Кокеру письмо с благодарностью! Для Джо это означало только одно: теперь он - звезда!

Уже через год его карьера пошла вверх. Джо Кокер с командой дал более полусотни концертов. Певец выступал в телешоу, на рок-фестивалях. А его первые три альбома стали платиновыми и принесли миллионы долларов!

В 1975 году Джо Кокер записал, пожалуй, самую романтичную свою композицию - «You Are So Beautiful». Это - тоже римейк. Автором и исполнителем этой песни был американский музыкант Билли Престон. Но именно Джо Кокер сделал из нее настоящий хит.

Но у славы обнаружилась другая сторона: алкоголь, наркотики - все это было в жизни Джо Кокера. Избавиться от дурных привычек помогли любимая жена и работа.

В 90-е Джо Кокер покинул сцену. Вместе с женой переехал на ранчо. Решил делать только то, к чему лежала душа: был защитником природы, основал фонд помощи неблагополучным семьям. И просто радовался жизни!

Читайте такжеПредстанет перед судом: 85-летнюю актрису Брижит Бардо обвиняют в расизме
В двухтысячных Джо Кокер вернулся на сцену! Он записывал новые песни, гастролировал. А вскоре мир узнал, что певец тяжело болен. Прогнозы врачей были неутешительны. Но Джо хотел быть на сцене до последнего.

Его не стало в 2014 году Джо Кокера не стало. Но хриплый баритон знаменитого блюзмена и сейчас звучит в эфире. И  все еще очаровывает.

"Утро с Интером" - по будням с 7:00 до 10:00 на "Интере"

Облако тегов

Интер Джо Кокер успешные люди

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.05.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.05.2020)
На Интере – премьера драмы Во власти стихии
Анонсы на ТВ

На Интере – премьера драмы Во власти стихии
Кейт Бланшетт - 51: Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами
Киноперсона

Кейт Бланшетт - 51: Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK