Джо Кокер: другая сторона популярного блюзмена

Джо Кокер выступал перед президентами США и королевой Великобритании.

В его клипе снялась Катрин Денев. Он вошел в список ста лучших певцов мира. А в начале карьеры - пел преимущественно чужие песни! О невероятной истории Джо Кокера сегодня шла речь в программе "Утро с Интером". Кстати, он родился в этот день, 20 мая, но - 1944 года.

В 1968 году кавер на песню группы Битлз «With а Little Help from My Friends» исполнил никому не известный молодой музыкант Джо Кокер. Медленная, лирическая композиция вдруг стала лидером хит-парадов! Авторы песни - Джон Леннон и Пол Маккартни - написали Кокеру письмо с благодарностью! Для Джо это означало только одно: теперь он - звезда!

Уже через год его карьера пошла вверх. Джо Кокер с командой дал более полусотни концертов. Певец выступал в телешоу, на рок-фестивалях. А его первые три альбома стали платиновыми и принесли миллионы долларов!

В 1975 году Джо Кокер записал, пожалуй, самую романтичную свою композицию - «You Are So Beautiful». Это - тоже римейк. Автором и исполнителем этой песни был американский музыкант Билли Престон. Но именно Джо Кокер сделал из нее настоящий хит.

Но у славы обнаружилась другая сторона: алкоголь, наркотики - все это было в жизни Джо Кокера. Избавиться от дурных привычек помогли любимая жена и работа.

В 90-е Джо Кокер покинул сцену. Вместе с женой переехал на ранчо. Решил делать только то, к чему лежала душа: был защитником природы, основал фонд помощи неблагополучным семьям. И просто радовался жизни!

В двухтысячных Джо Кокер вернулся на сцену! Он записывал новые песни, гастролировал. А вскоре мир узнал, что певец тяжело болен. Прогнозы врачей были неутешительны. Но Джо хотел быть на сцене до последнего.

Его не стало в 2014 году Джо Кокера не стало. Но хриплый баритон знаменитого блюзмена и сейчас звучит в эфире. И все еще очаровывает.

"Утро с Интером" - по будням с 7:00 до 10:00 на "Интере"