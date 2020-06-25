Как правильно выбирать кабачки в магазине: лайфхаки от Юлии Панковой
25 июня 2020 12:35
Кабачки
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Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала об особенностях качественных овощей.
Ведущая программы «Ревизор», кулинар Юлия Панкова делится советами, на которые стоит обратить внимание.
Дома кабачки храните в холодильнике, – говорит Юля. – Сложите их в полиэтиленовый пакет с дырочками, чтобы могли дышать. Так они пролежат до 20 дней. Мойте их только перед приготовлением.
Ведущая и кулинар Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
- С трещинками, пятнами и жесткой кожурой – такой кабачок больной.
- Избегайте овощей с чищенными боками – так продавцы пытаются скрыть бактериальную гниль.
- С блестящей кожурой, пятнами от солнышка, высохшим хвостиком – опасный кабачок, потому что с нитратами. От избытка нитратов плодоножка быстро засыхает, даже когда находится на кусте. Поэтому перед употреблением необходимо отрезать часть плода у хвостика.
- Кабачки надо выбирать молодые и небольшие. Лучше брать длиной 7-16 см.
- Если хотите, чтобы овощи пролежали дольше, выбирайте с плодоножкой не менее пяти сантиметров.
Напомним,