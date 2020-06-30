Каким способом удобнее всего выполнить обмен гривен через Приват24 на Ethereum (ETH)

Ethereum – популярная криптовалюта, предоставляющая возможность получить довольно неплохой доход.

Как можно купить криптовалюту Ethereum

Зарабатывать можно даже на колебании курса, который систематически меняется, продавая и покупая монеты в подходящие для этого моменты. И ввиду оправданности применения Эфириума, как инвестиционного инструмента, многие пользователи Сети задаются вопросом его приобретения, например, за гривны. И сразу обозначим, что купить цифровой актив, оплатив украинской национальной валютой, можно несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.

Рассмотрим три основных варианта решения задачи:

Приобрести монеты на криптовалютной бирже. Для этого здесь надо зарегистрироваться, пройти верификацию, пополнить счет гривнами, а потом создать ордер на приобретение цифровых монет. Процедура довольно затяжная. К тому же, учитывая такие особенности, несложно понять, что ночью, например, пройти верификацию не получится. Проверить загруженные сканы документов представители биржи смогут только в рабочее время. Мало того, процесс иногда затягивается на несколько дней, а от самого пользователя запрашивают дополнительные файлы, например, фото с документом в руках. Это минус, если учитывать, что курс Ethereum резко меняется, и такие перепады мгновенны, поэтому нужно успеть заключить сделку на актуальных условиях. Купить криптовалюту Эфириум (Эфир) у частного лица. Очень рискованная сделка, если вы проводите перевод незнакомому человеку. Минимум, обмен может произойти на измененных условиях, которые продавец криптомонет посчитает для себя более выгодными. Максимум – вы рискуете вовсе не получить цифровой актив взамен на переведенные гривны. Пользоваться этим способом опасно. Хотя, теоретически он вполне реальный. Провести сделку через обменник. Это самый оправданный и востребованный вариант. Тут все просто – вы перечисляете на счет обменного сервиса гривны, а взамен получаете криптовалюту Ethereum. Конвертация проводится по актуальному курсу, который можно посмотреть на сайте поставщика услуг. Мало того, вы можете воспользоваться специальным калькулятором, чтобы точно узнать, какое количество Ethereum получите. Преимущества пользования предложениями обменников заключаются в том, что многие из них работают круглосуточно, обменивают активы на довольно выгодных условиях и берут приемлемую комиссию. А оплачивать криптовалюту можно и гривнами с карты ПриватБанка через Приват24, и другими видами денежных средств. Нужно только выбрать подходящий сервис.

Теперь понятно, что удобнее всего работать с обменниками. Операции проводятся в удобное для вас время, верификацию проходить не нужно, а цифровые монеты удается получить максимально оперативно. Но стоит помнить, что среди обменных сервисов тоже есть мошеннические проекты. Самостоятельно искать поставщика услуг рискованно. Лучше воспользоваться помощью специализированного мониторингового портала, например, bestchange, который уже выполнил поиск обменников электронных валют, тщательно проверил сервисы, собрал в рейтинговой таблице самые надежные из них. Все, что останется сделать вам – подобрать предложение, которое устраивает по условиям перевода.

Как выбрать хороший обменник

На самом деле никаких сложностей в выборе нет. Помните, что курс, по которому проводится конвертация, является ключевым критерием. На него и стоит обращать основное внимание. Но видя, сколько на странице сайта собрано обменников, предлагающих обмен гривны с Приват24 на Ethereum (ETH), какие у всех разные условия, стоит понимать, что есть и дополнительные критерии выбора:

величина резерва – его должно хватить для заключения сделки;

размер комиссии – тоже играет важную роль;

тип перевода – удобнее автоматический, но с ручным вариантом тоже проблем не возникнет.

Не забывайте читать отзывы. Чем больше положительных откликов, тем лучше репутация у обменного сервиса.

Как видите, купить Эфириум не составляет труда, даже если оплачивать с карты ПриватБанка гривнами. Главное – ответственно подойти к заключению сделки.