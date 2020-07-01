Уютный Квартал стал загородным курортным городком в пригороде Киева

Ценности киевлян резко изменились после карантина и уже не комфортно жить в центре в загазованном шумном городе.

Ценности киевлян резко изменились после карантина и уже не комфортно жить в центре в загазованном шумном городе. Ведь у многих больше нет потребности ездить каждый день в офис и стоять в пробках, так зачем жить среди бетонных джунглей.

Хочется проснуться и очутиться на курорте с чистым сосновым воздухом прямо у себя дома. Так ЖК «Уютный квартал», который уже дважды стал лучшим жилым комплексом в пригороде Киева перевоплотился к лету в настоящую рекреационную зону. Он стал похож на роскошный заграничный отель, но его постояльцы не приезжие туристы а жильцы с собственными квартирами.

Теперь в «Уютного» есть огромная парковая зона с множеством видов деревьев и ароматных цветов, в сердце которой можно разместиться на одном из 50-ти пляжных лежаков и насладиться прохладой двух необычных фонтанов. А вечером будет приятно насладиться просмотром фильмов в компании соседей в кинотеатре под открытым небом.

Также в Уютного есть лучшие в стране большие 3 спортивные площадки: футбольное поле с трибунами для зрителей, современная баскетбольная площадка, и зона для открытых тренировок, что проходят ежедневно.

Спортивное сообщество квартала –это отдельная гордость курортного городка. Жители регулярно проводят турниры а также игры среди членов спортивной клубной семьи.

Проснувшись в уикенд также можно посетить тренировку на открытом воздухе по фитнесу и йоге.

После изменений привычных рабочих ритмов киевлян особенно повезло фрилансерам, ведь жизнь в ЖК «Уютный Квартал» стала настоящим work out – долиной. Здесь можно присесть на лежаке под елью, заказать чашечку ароматного кофе на любой вкус в одной из уникальных кофеен квартал, подключиться к вай-фай зоне и никуда не торопясь с комфортом вершить великие рабочие дела.

А после продуктивного дня можно позвать соседей на барбекю, воспользовавшись одной из мангальных зон квартала.

В квартале есть также две большие детские площадки с четырьмя батутами для веселых прыжков, где будет интересно проводить время с детьми. Построен государственный детский сад, а также множество дополнительных развивающих занятий. А также большая посадка двух видов малины и клубники чтобы ваш ребёнок почувствовал вкус настоящих ягод, и не думал всю жизнь что их выращивают в супермаркете.

И кстати, все эти зоны живые, жители квартала ведут активную клубную жизнь и регулярно собираются на празднования в сердце комплекса у сцены. Застройщик ЖК «Уютный Квартал» Одарич Сергей Васильевич старается сделать семьи комплекса сплочёнными и дружными и регулярно организовывает массовые гуляния в честь праздников. Ведь мало жить просто в лучшем, комфортном ЖК, важно чтобы и соседи были приветливыми к вами.

Да, ЖК «Уютный квартал» стал настоящим загородным курортом класса люкс, от куда больше нет потребности уезжать в столицу, ведь здесь есть всё. Осталось только наслаждаться жизнью!

Справка: ЖК Уютный Квартал – это лучший жилой комплекс комфорт-класса, расположенный на Софиевской Борщаговке. Основное и главное строительство ведется по проспекту Героев Небесной Сотни, 18. ЖК Уютный Квартал сейчас – это 21 сданный объект, более 4000 счастливых покупателей и больше 2400 квартир. Если вы еще планируете приобрести жилье, приглашаем Вас лично убедиться в том, что наш квартал лучший.

Счастье любит уют!

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