Betalternative представил функционал зеркального доступа к сайтам
Портал Betalternative, основным профилем которого является предоставление альтернативного доступа к ресурсам виртуальной сети из разных локаций, анонсировал запуск «зеркального» сервиса.
Временная или постоянная недоступность ресурсов определенной тематики, по мнению разработчиков сервиса, объясняется следующими распространенными причинами: несоответствие деятельности сайта с законодательством определенной страны, проблемы с получением легального коммерческого статуса в юридическом поле, а также технические неполадки или хакерские атаки на основной домен.
Зеркальные адреса на портале отличаются географически – одни из них обеспечивают оптимальное соединение и быструю передачу данных для пользователей из одних стран, другие зеркала – для пользователей из других государств. Некоторые зеркала работают в глобальном формате.
В данный момент Betalternative ограничивается предоставлением зеркал для сайта гемблинг тематики и расширять диапазон сайтов-партнеров владельцы портала не планируют.
Зеркальный сервис функционирует на основе предоставления актуальных альтернативных адресов сайтов, которые отличаются только фактическим адресом в URL-строке браузера. Сам функционал сайта при этом остается аналогичным «материнскому».
Создатели портала акцентировали внимание и на том, что искать зеркальные адреса необходимо исключительно на ресурсах, сотрудничающих с официальным поставщиком услуг. Часто фальшивые зеркала распространяют мошенники, использующие фишинговые схемы для воровства личной или платежной информации пользователей.
Детальную информацию о доступе к виртуальным ресурсам сети определенной тематики с помощью зеркальных доменов вы можете на прямо на сайте betalternatives.