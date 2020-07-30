Betalternative представил функционал зеркального доступа к сайтам

Портал Betalternative, основным профилем которого является предоставление альтернативного доступа к ресурсам виртуальной сети из разных локаций, анонсировал запуск «зеркального» сервиса.

Основная идея сервиса зеркального функционала – предоставление альтернативных адресов сайтов, которые по тем или иным обстоятельствам, не могут быть доступны пользователям из определенных географических локаций.

Временная или постоянная недоступность ресурсов определенной тематики, по мнению разработчиков сервиса, объясняется следующими распространенными причинами: несоответствие деятельности сайта с законодательством определенной страны, проблемы с получением легального коммерческого статуса в юридическом поле, а также технические неполадки или хакерские атаки на основной домен.

Зеркальные адреса на портале отличаются географически – одни из них обеспечивают оптимальное соединение и быструю передачу данных для пользователей из одних стран, другие зеркала – для пользователей из других государств. Некоторые зеркала работают в глобальном формате.

В данный момент Betalternative ограничивается предоставлением зеркал для сайта гемблинг тематики и расширять диапазон сайтов-партнеров владельцы портала не планируют.

Зеркала, как отметили представители портала, позволяют частично решить проблему блокировки, независимо от ее первопричины – будь-то плановые работы на сервере основного домена или блокировка, инициированная контролирующими органами и местными провайдерами. Частичное решение объясняется тем, что и сами зеркала со временем попадают под блокировки и их нужно актуализировать.

Зеркальный сервис функционирует на основе предоставления актуальных альтернативных адресов сайтов, которые отличаются только фактическим адресом в URL-строке браузера. Сам функционал сайта при этом остается аналогичным «материнскому».

Создатели портала акцентировали внимание и на том, что искать зеркальные адреса необходимо исключительно на ресурсах, сотрудничающих с официальным поставщиком услуг. Часто фальшивые зеркала распространяют мошенники, использующие фишинговые схемы для воровства личной или платежной информации пользователей.

Детальную информацию о доступе к виртуальным ресурсам сети определенной тематики с помощью зеркальных доменов вы можете на прямо на сайте betalternatives.