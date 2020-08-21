Канал «Украина» приступил к съемкам мелодрамы «Поговори с ней»

21 августа 2020 14:10 Юлия Крутиева
Канал «Украина» приступил к съемкам мелодрамы «Поговори с ней»
Канал «Украина» приступил к съемкам мелодрамы «Поговори с ней»
пресс-служба канала Украина

В столичном бизнес-центре «Арена-Сити» разбилась тарелка в честь начала съемок нового фильма «Поговори с ней», совместного проекта FILM.UA и телеканала «Украина».

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Роскошный бизнес-центр «Арена-Сити» стал не только местом торжественной церемонии «тарелки». Именно тут, по сценарию, находится офис одного из героев фильма «Поговори с ней», крупного бизнесмена Михаила Коновалова. 

Лента «Поговори с ней» – о дружбе и любви, честности и предательстве, искренности и лицемерии. Главной героине Кате Маликовой предстоит разобраться: кто ей друг, а кто завистник и враг. Переоценить свою жизнь доведется и другим главным персонажам – Александре и Артему…

Фишка нашего фильма в том, что главную героиню играют две актрисы. По сюжету, героиню не должны узнать даже близкие ей люди. Мы искали актрис, которые были бы похожи жестами, пластикой, глазами, в общем – имели неуловимое сходство, – рассказывает креативный продюсер Татьяна Носенко. –Также в нашей истории – очень сложные глубокие персонажи: в каждом намешано и плохое, и хорошее. И каждому из них предстоит найти свой путь, и многие герои выстоят только благодаря любви.

Канал «Украина» приступил к съемкам мелодрамы «Поговори с ней» / пресс-служба канала Украина
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Одного из основных героев истории сыграл актер Григорий Бакланов. 

Мне понравился Артем своей сложностью, неоднозначностью. Поначалу у него есть все: карьера, отличные перспективы в жизни, любовь, – так видит своего персонажа Артема Григорий Бакланов. – Но потом все переворачивается, он разочаровывается во всем… Мне нравится, что мой герой не сдается: Артем борется, чтобы вернуться к той жизни, которую потерял.

Канал «Украина» приступил к съемкам мелодрамы «Поговори с ней» / пресс-служба канала Украина
 В ролях: Анастасия Иванова, Григорий Бакланов, Елизавета Зайцева, Андрей Исаенко, Юрий Гребельник, Тамара Морозова, Александр Третьяченко и др.

Напомним, 

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