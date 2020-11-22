Бывшая жена Владимира Остапчука заявила, что он психологически нестабилен за заключением доктора
Развод Владимира Остапчука и Елены Войченко вот уже больше года на слуху. Экс-супруги сами подливают масла в огонь.
Мать двоих детей против этого, поскольку утверждает, что Остапчук является психически нестабильным человеком. Более того, это может подтвердить психотерапевт, к которому бывшие супруги обращались еще во время брака.
Я не хочу давать диагноз человеку публично, потому что я не психиатр и не врач, но во время брака мы ходили к врачу, который ставил ему диагноз. Он действительно достаточно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывает не то, что есть. Уже все заметили, что Владимир патологический лжец,‒ заявила Елена.
Я с ней не знакома. Но поскольку мы планируем общаться с детьми, то это целесообразно. Мне кажется, что если с Владимиром не складывается, диалог не строится никак, то стоило попробовать построить его с ней,‒ добавила Елена.
Напомним,