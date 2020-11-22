Бывшая жена Владимира Остапчука заявила, что он психологически нестабилен за заключением доктора

22 ноября 2020 19:00 Катерина Даниленко
Бывшая жена Владимира Остапчука заявила, что он психологически нестабилен за заключением доктора
Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко
социальная сеть Instagram

Развод Владимира Остапчука и Елены Войченко вот уже больше года на слуху. Экс-супруги сами подливают масла в огонь.

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В этот раз Елена призналась, экс-муж выставил требование ‒ их общие дети должны проживать с ним. Мужчина объяснил это тем фактом, что у него теперь полноценная семья, а Войченко одинока и после развода все еще находится в стрессе.

Елена Войченко с детьми / социальная сеть Instagram

Мать двоих детей против этого, поскольку утверждает, что Остапчук является психически нестабильным человеком. Более того, это может подтвердить психотерапевт, к которому бывшие супруги обращались еще во время брака.

Я не хочу давать диагноз человеку публично, потому что я не психиатр и не врач, но во время брака мы ходили к врачу, который ставил ему диагноз. Он действительно достаточно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывает не то, что есть. Уже все заметили, что Владимир патологический лжец,
‒ заявила Елена.

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Сейчас Войченко намерена познакомиться с новой женой Владимира, чтобы решать вопросы касательно общения детей с отцом и его новой семьей. С экс-супругом найти точки соприкосновения у женщины сейчас не получается.

Я с ней не знакома. Но поскольку мы планируем общаться с детьми, то это целесообразно. Мне кажется, что если с Владимиром не складывается, диалог не строится никак, то стоило попробовать построить его с ней,
‒ добавила Елена.

Напомним,

 

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