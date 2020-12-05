Артистки MONATIK Corporation NINO и Lida Lee рассказали, какие гонорары получают

5 декабря 2020 15:00 Катерина Даниленко
Артистки MONATIK Corporation NINO и Lida Lee рассказали, какие гонорары получают
Дима Монатик с подопечными NINO и Lida Lee
социальная сеть Instagram

В программе "Слава +" подопечные Димы Монатика NINO и Lida Lee ответили на каверзные вопросы ведущего касательно их доходов.

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Девушки признались, что работа с мультиартистом достаточно прибыльная, даже несмотря на нынешнюю ситуацию с пандемией. Какие-то конкретные цифры певицы не стали назвать.

Так, 17-летняя NINO заявила, что ей не нравится говорить на тему гонораров, ведь она считает это не самым главным в профессии артиста.

Относительно заработка. Да все ок. Я не люблю говорить на эту тему. Просто это не самое главное. Да, заработок это важно, но говорить об этом и рассказывать, я не люблю. Это не мое.

Дима Монатик с подопечными NINO и Lida Lee / социальная сеть Instagram

Lida Lee же отметила, что имеет ежемесячную зарплату, а также дополнительные гонорары за концерты. Сумма за каждый концерт бывает разной, но в «хорошее» для артистов время Лида зарабатывает от 1,5 тысячи долларов за мероприятие.

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Сам же Монатик добавил, что его корпорация заботится о своих людях даже в столь сложное время. По его словам, команда должна комфортно себя чувствовать для плодотворной работы.

Это достаточно хорошие гонорары, учитывая нынешнее время и состояние всего происходящего. Это не только сфера шоу-бизнеса, все сферы страдают. Мы стараемся держать команду в тонусе. У нас зарабатывают эту ставку все музыканты. Понятно, что и саундпродюсеры, и инженеры ‒ у них своя зарплата. Но у всех все осталось, никто из команды не идет,
‒ откровенничает продюсер.

Напомним,

Дима Монатик с подопечными NINO и Lida Lee / социальная сеть Instagram
 

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