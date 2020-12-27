Победитель "Холостячки" Александр Эллерт прокомментировал снимок Мишиной с округлым животиком: Буду любить ее такой
Страсти вокруг пары Ксении Мишиной и Александра Эллерта не утихают уже несколько недель. Да и сами знаменитости подливают масла в огонь.
Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать,– сопроводил подписью снимок Эллерт.
Фотография молниеносно разлетелась по сети, а поклонники завалили direct мужчины вопросами.
Всё! Стоп! Хватит! Извините, просто неудачная шутка! Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я её любить с таким животом. Ну конечно буду,‒ написал ведущий на новом фотоколлаже.
Напомним,
- Маша Полякова опубликовала редкий снимок с отцом: вся семья в сборе ‒ фото.
- звезда сериала "Мавки" Алина Ланина впервые стала мамой ‒ фото малыша.