Пес 6 сезон: фотоподборка со съемок детективного сериала
Уже в понедельник, 29 марта, в 21:30 телеканал ICTV покажет новые серии шестого сезона сериала «Пес».
Над производством иронического детектива работала команда «PRO-TV», которая и ранее снимала сезоны ленты с 2014 года.
В главных ролях, как и всегда, звездный состав сериала – Никита Панфилов (Макс Максимов), Ольга Олексий (Лена Леонидова), Михаил Жонин (капитан Гнездилов), Андрей Саминин (Алексей Леонидов).
Роль Пса в новых сериях продолжает играть немецкая овчарка по кличке Мухтар. Он на съемочной площадке сериала с четвертого сезона.
Работа не проходит без инцидентов, особенно когда в кадре одновременно Пес и исполнитель роли Гнездилова Михаил Жонин. Его Пес кусает чаще всех на площадке – и не обошлось без этого и во время съемок шестого сезона.
К новому сезону закупают новые комплекты одежды для героев, а для Макса и Гнездилова специально отшивают по несколько комплектов курток и плащей. Косуха Макса и черный плащ Гнездилова уже стали их визитными карточками за годы съемок, поэтому менять стиль одежды героев не планируют.
Правда, если раньше такую одежду закупали, сейчас специально шьют по специальному фасону – таких уже нигде не найти. За съемки одной серии может порваться или испортиться по два экземпляра, ведь экстремальных сцен в новом сезоне не мало.
Не пропустите премьеру сериала «Пес» 29 марта в 21:30 на телеканале ICTV.