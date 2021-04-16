В пятницу, 16 апреля, в 18:00 на «Интере» в студии социального ток-шоу «Касается каждого» будут говорить о громком скандале в Николаевской области.

16-летняя воспитанница Березковского учебно-воспитательного комплекса заявила, что ее отправили в изолятор и заставили прервать беременность. Шокирующая новость о принудительном аборте несовершеннолетней ученицы интерната облетела всю Украину буквально за несколько часов.

Для выяснения ситуации приказом по Департаменту образования создана комиссия, – утверждает и. о. директора Департамента образования и науки Николаевской ОГА Наталья Сокульская. – Кроме того, начато уголовное расследование по факту преступления, а также будет дана правовая оценка инцидента.

Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната / пресс-служба канала Интер

Несовершеннолетняя девушка Виктория Икильдина попала в интернат почти 3 года назад из-за постоянных конфликтов в семье. Там познакомилась с 15-летним Михаилом, от которого и ждала ребенка. Новость о любви подростков и интимных отношениях между ними оказалась нежелательной для руководства учреждения. Беременную девушку отправили в изолятор. Подруги Виктории говорят, что из изолятора от нее приходили sms-сообщения о том, что ее принуждают избавиться от ребенка.

Вика и Миша хотели этого ребенка, – заверяет мама Михаила.

Женщина приедет в студию программы, чтобы не дать замять дело об аборте. Что расскажет в студии ток-шоу мать Виктории, Светлана Икильдина? О беременности дочери она узнала от полиции, когда Вика уже потеряла ребенка, а вокруг интерната разразился скандал. Светлана поехала разбираться в этой ситуации, но собственную дочь в учебно-воспитательном комплексе уже не застала: девушку перевезли в другое учреждение.

Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната / пресс-служба канала Интер

Журналистам «Касается каждого» удалось записать эксклюзивное интервью с самой Викторией буквально за час до того, как ее забрали из изолятора.

Дирекция намекнула, чтобы я сделала аборт, ведь у меня нет жилья и денег, – признается девушка.

Что происходит в Березковском учебно-воспитательном комплексе? В студии «Касается каждого» выпускники и бывшие работники этого интерната поделятся своими воспоминаниями о пребывании там.

Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната / пресс-служба канала Интер

Разобраться в ситуации также помогут эксперты «Касается каждого»: директор Киевского областного центра социально-психологической реабилитации «Оберег» Светлана Толочко, юрист-криминолог Анна Маляр, эксперт по правам детей Людмила Волынец, психолог Влада Березянская, акушер-гинеколог Татьяна Татарчук, оперная певица Елена Гребенюк.

Напомним,