Клятва врача: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы с Ксенией Мишиной

25 августа 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Клятва врача: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы с Ксенией Мишиной
Клятва врача: канал Украина покажет 16-серийную мелодраму с Ксенией Мишиной
пресс-служба канала Украина

В понедельник, 30 августа, в 21:00 канал «Украина» покажет премьерные серии мелодрамы «Клятва врача».

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Главная героиня истории «Клятва врача» из-за мужа-изменщика становится «помощницей» криминального авторитета. Но Тамара сильная женщина, и должна найти выход из сложившейся ситуации.

Тамара Лаврова – опытный врач скорой помощи. Она счастлива замужем, воспитывает дочь от первого брака – Дашу. Но вдруг женщина узнает, что муж ей изменяет. Алексей уходит к любовнице, но из-за нехватки денег ввязывается в кредит под баснословные проценты и вместе с деньгами сбегает. Так, все проблемы наваливаются на его законную жену – Тамару. Кредиторы Алексея претендуют на квартиру, и Тамара с дочерью могут остаться на улице. Она общается с хозяином конторы займов – известным криминальным авторитетом Буровым, который предлагает женщине отработать долг, оказывая врачебную помощь его людям. Тамара пытается отказаться, но другого выхода у неё нет…

Клятва врача: канал Украина покажет 16-серийную мелодраму с Ксенией Мишиной / пресс-служба канала Украина

Роль Тамары в картине сыграла популярная актриса Ксения Мишина. Звезда призналась – для нее эта работа стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, а здесь нужно было полностью окунуться в терминологию и тонкости профессии.

Эта роль довольно сложная, потому что раньше я не сталкивалась с таким количеством медицинской терминологии. Это в разы все усложняло! Правда, на площадке присутствовал ассистент – врач, который нас подготавливал и многому учил. До этого я с опаской относилась к профессии врача, она вызывала у меня какие-то страхи. Не понимала людей, которые идут в медицину и ничего не боятся. А сейчас, когда я соприкоснулась с этим миром, то испытываю не то чтобы гордость, но мне очень приятно, что я тоже изучаю это дело, – поделилась исполнительница главной роли, актриса Ксения Мишина.

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Ее коллегу, главного врача отделения скорой помощи Александра Гордеева, сыграл известный актер Кирилл Рубцов. Артист имеет медицинское образование, поэтому привыкать к тонкостям столь сложной профессии ему не пришлось, но как оказалось, в этот раз Кириллу достался небанальный для него герой.

Мой персонаж женат, но встречает другую женщину, которая переворачивает всю его жизнь. Ситуация неоднозначная, и как сложится судьба каждого персонажа, попавшего в этот водоворот, – зрители узнают совсем скоро. Здесь мне неожиданно досталась роль «хорошего парня»: не только благородного в выборе профессии, но и по своим поступкам, – интригует актер Кирилл Рубцов.

Клятва врача: канал Украина покажет 16-серийную мелодраму с Ксенией Мишиной / пресс-служба канала Украина

В картине снимались Ксения Мишина, Кирилл Рубцов, Валерий Николаев, Галина Кобзарь-Слободюк, Полина Носыхина, Андрей Исаенко, Евгений Лесничий, Мирослава Филиппович, Роман Мацюта, Виталий Салий и другие.

Напомним, 

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