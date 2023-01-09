Найочікуваніші фільми 2023 року: рейтинг від IMDb
Які картини потрапили до десятки?
Найбільший у світі веб-ресурс про кінематограф IMDb склав список найочікуваніших кінострічок 2023 року на основі уподобань та очікувань користувачів сайту.
Перше місце у списку дісталося картині «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом. На другому рядку — фільм жахів «Вінні-Пух: Кров і мед», а третє місце посіла кримінальна драма «Вбивці місячної квітки» з Леонардо ДіКапріо.
ТОП-10 найочікуваніших фільмів 2023 виглядає так:
- 1. «Барбі»
Дата виходу у кінопрокат: 21 липня
- 2. «Вінні-Пух: Кров і мед»
Дата виходу у кінопрокат: 15 лютого
- 3. «Вбивці місячної квітки»
Дата виходу у кінопрокат: травень
- 4. «Опенгеймер»
Дата виходу у кінопрокат: 21 липня
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5. «Русалонька»
Дата виходу у кінопрокат: 26 травня
- 6. «Брати Супер Маріо у кіно»
Дата виходу у кінопрокат: 7 квітня
- 7. «Індіана Джонс та циферблат долі»
Дата виходу у кінопрокат: 30 червня
- 8. «Джон Вік 4»
Дата виходу у кінопрокат: 24 березня
- 9. «Нестримні 4»
Дата виходу у кінопрокат: вересень
- 10. «Людина-мураха та Оса: Квантоманія»
Дата виходу у кінопрокат: 17 лютого
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