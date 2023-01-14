Фільми-головоломки: ТОП-5 найкращих за версією глядачів

Найкращі фільми для ерудитів усіх часів.

Є чимало фільмів, які приховують інформацію від своєї аудиторії до кінця. І користувачі Reddit поділилися своїми улюбленими.

2022-го публіку підкорив фільм Джордана Піла «Ні/Nope», про що говорили касові збори. Він став одним із найпопулярніших торішнього літа. Низка кіноманів понад усе хвалить унікальну загадкову розповідну манеру картини. Фільм розігрується як загадка, яку глядачам пропонується розгадати разом із героями у міру того, як відбуваються шокові відкриття.

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Успіх «Ні» спонукав шанувальників кіно на розважальному сервісі обговорити деякі зі своїх улюблених фільмів-головоломок, у котрих упродовж усієї історії розкриваються різні частини, щоб наприкінці створити повну картину.

Це один із найцікавіших видів стрічок для перегляду, оскільки глядачі можуть долучитися й спробувати передбачити, як усе обернеться.

Гра (1997)

«Гра» Девіда Фінчера – яскравий приклад, із якого можна почати дивитися найкращі фільми-головоломки. Стрічка розповідається з погляду заможного банкіра на ім'я Ніколас, що змушений з'ясувати мету складної гри на день народження, яку влаштував для нього ексцентричний брат. Гра проводить його по всьому місту, принагідно підносячи йому уроки.

Глядачі також невігласи, як і Ніколас, протягом усієї «Гри», оскільки Фінчер розповідає цю історію виключно зі свого погляду й не пропонує жодної інформації, яка не має вирішального значення для історії. Це геніальний спосіб розповісти цю історію, дозволивши описати фільм як обов'язковий для перегляду в обраному жанрі.

Малголланд Драйв (2001)

Якщо є режисер, який справді може зняти заплутану історію як ніхто інший, то це Девід Лінч. Майже всі його фільми просто благають, щоб їх розгадали, пропонуючи рівно стільки інформації, скільки потрібно, щоб зацікавити аудиторію, але ніколи не проясняючи сенс його історій до очевидності.

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Один із користувачів так прокоментував унікальний стиль розповіді Лінча: «Мені подобається це клацання, що відбувається, коли ви з'ясовуєте одну частину, яка надає сенсу всьому іншому».

Саме це «клацання» забезпечує такий цікавий досвід перегляду, що робить «Малголланд Драйв» одним із найкращих фільмів Лінча. І, схоже, додає його до переліку фільмів-головоломок для ерудитів.

Анігіляція (2018)

Продовжити дивитися фільми-головоломки можна з цим захопливим кіно. Алекс Ґарланд поступово стає одним із найпопулярніших голосів у науково-фантастичній розповіді просто зараз, але саме його повнометражний фільм 2018 року «Анігіляція» більшість глядачів уважають його найзагадковішим фільмом.

Фільм приховує інформацію від глядачів у такий спосіб, що правда залишається таємницею до кінця.

Креативність Ґарланда справді проявляється у цій картині, і, хоч він може бути не таким філософським, як деякі з його інших проєктів, він може називатися найцікавішим.

Острів проклятих (2010)

Леонардо ДіКапріо демонструє одну з найкращих своїх ролей в «Острові проклятих», але саме натхненний сценарій і режисура Скорсезе справді піднімають фільм на нові висоти. Із самого початку Скорсезе цілеспрямовано уводить глядачів в оману та тримає в секреті правду історії. Це все є, але це важко знайти під безліччю нюансів, що відволікають.

Саме з цієї причини один із редітників цитує «Острів проклятих» як один із найкращих фільмів-головоломок, стверджуючи, що «весь час намагався зрозуміти, що відбувається». І, мовляв, навіть коли фільм закінчується, він не на 100 % дарує відчуття завершеності.

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Хоча до фіналу Скорсезе все прояснює, потрібне дуже гостре око, щоб побачити справжню правду за маскарадом.

Полонянки (2013)

Завершує ТОП фільмів-головоломок від глядачів Дені Вільнев, який поступово стає одним із найпопулярніших режисерів, котрі працюють у наші дні. Саме його кримінальний трилер у стилі неонуар «Полонянки» чимало фанів називають його найкращим фільмом. У картині знявся Г'ю Джекман у ролі батька зниклої дівчини, який бере розслідування до своїх рук, адже поліція нічого не виявляє.

Фільм розповідається з погляду героя Джекмана, тому глядачі повинні з'ясувати, що трапилося з його зниклою дочкою під час перегляду. У сюжеті закладено безліч натяків, які здаються очевидними під час повторного перегляду, але легко вислизають з уваги глядачів під час першого.

Раніше ми писали про те, які фільми чекають на кіноманів у січні 2023-го.