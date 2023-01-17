Джім Керрі: ТОП найкращих фільмів голлівудського іменинника

17 января 2023 10:20 Редакция
Джім Керрі: ТОП найкращих фільмів голлівудського іменинника

Які фільми з Джимом Керрі подивитися — найкращі кінострічки

У вівторок, 17 січня, всесвітньо відомий американський актор, комік, сценарист, письменник та продюсер Джим Керрі відзначає день народження. 2023 року знаменитості виповнюється 61 рік.

Артист починав свій шлях до популярності з пародій та комічних номерів. Саме гумор допоміг зірковому імениннику потрапити на телебачення. Дебютував у телефільмі Керрі у 21-річному віці у картині «Гумове обличчя». А вже за два роки йому дісталася перша головна роль у фільмі «Одного разу укушений».

У фільмографії актора вже понад 50 яскравих ролей і близько 20-ти престижних нагород. Але, схоже, Джим вирішив на цьому зупинитися. У квітні минулого року в одному з інтерв'ю він заявив, що планує незабаром піти на пенсію.

Пропонує згадати найвідоміші фільми за його участю іменинника Джима Керрі та його ролі.

«Маска» (1994) — Стенлі Іпкісс

«Маска» / Источник: imdb

«Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин» (1994) — Ейс Вентура

«Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин» ©Warner Bros.

«Тупий та ще тупіший» (1994) — Ллойд Крістмас

«Тупий та ще тупіший» / Источник: Getty Images

«Бетмен назавжди» (1995) — Едвард Нігма / Загадник

«Бетмен назавжди» / Источник: imdb

«Брехун, брехун» (1997) — Флетчер Рід

«Брехун, брехун» / Источник: Getty Images

«Людина на місяці» (1999) — Енді Кауфман / Тоні Кліфтон

«Людина на Місяці» / Источник: Getty Images

«Шоу Трумана» ( 1998 ) — Трумен Бербенк

«Шоу Трумана» ©Paramount Pictures

 «Я, знову я та Ірен» (2000) — Офіцер Чарлі Бейлігейтс / Хенк

«Я, знову я та Ірен» ©Twentieth Century Fox

«Як Грінч украв Різдво» (2000) — Грінч

«Як Грінч украв Різдво» / Источник: Getty Images

«Брюс Всемогутній» (2003) — Брюс Нолан

«Брюс Всемогутній» / Источник: imdb

«Вічне сяйво чистого розуму» (2004) — Джоел Беріш

«Вічне сяйво чистого розуму» / Источник: imdb

Раніше ми писали, що зірку «Корсету» звинуватили у зберіганні дитячої порнографії.

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