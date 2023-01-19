Що подивитися у кіно: прем'єри тижня 19–25 січня 2023 року

Кінопрем'єри у кінотеатрах України – огляд фільмів.

Сьогодні афіша кінотеатрів України багата на фільми попередніх тижнів. У четвер, 19 січня, кіноафіша на тиждень поповнилася парочкою нових фільмів, одному з яких дуже радітимуть діти – мультфільму «Аргонатси».

Також у кінопрем'єри тижня в Україні додався фільм для дорослішого покоління – «Вавилон». У цьому фільмі знялися легендарні актори, такі як Бред Пітт, Марго Роббі та інші.

Назва фільму, фото акторів або зі зйомок, трейлер

Аргонатси. Нова Легенда

Франція, 2023 (мультфільм, пригоди, сімейний)

Період прокату: 19.01.2023 – 01.02.2023.

В прокат вийшов фільм «Аргонатси» / Джерело: afisha.bigmir.net

Пригодницький мультфільм, який розповідає про мишку, яка збуджена легендами про пригоди інших та зважилася на власні пригоди! Тож народилася нова легенда!

Вавилон

США, 2022 (драма)

Період прокату: 19.01.2023 – 08.02.2023.

В прокат вийшов фільм «Вавилон» / Джерело: afisha.bigmir.net

Драматичний фільм із неймовірним зірковим кастом – Бредом Піттом та Марго Роббі. У цьому фільмі розкажуть про великі амбіції, злети та падіння в епоху декадансу. Також у цьому фільмі покажуть, як починалася розпуста в Голлівуді.

Одного чудового ранку

Франція, Великобританія, Німеччина, 2022 (мелодрама)

Період прокату: 19.01.2023 – 25.01.2023.

В прокат вийшов фільм «Одного чудового ранку» / Джерело: afisha.bigmir.net

Фільм про матір-одиначку, яка піклується не лише про дитину, а й про хворого батька. У житті героїні з'являється привабливий чоловік, але їм не судилося бути разом.

Також пропонуємо переглянути вже не нові фільми у січні 2023 року, які ще є у прокаті в Україні до 25 січня включно.

Важливо! Графік прем'єр на тиждень може змінюватися через відключення світла та повітряні тривоги.

Прем'єри у кінотеатрах України на січень 2023

Чоловік на ім'я Отто

США, Швеція, 2023 (драма, комедія)

Період прокату: 11.01.2023 – 25.01.2023.

В прокат вийшов фільм «Чоловік на ім`я Отто» / Джерело: afisha.bigmir.net

І знову на екранах легендарний актор Том Генкс, який чудово впорався з роллю сусіда-бурчуна, який через втрату близької людини втратив смак життя. Але одна зустріч перевернула життя Отто з ніг на голову.

Операція «Фортуна»: Мистецтво перемоги

США, Китай, 2022 (трилер, бойовик)

Період прокату: 05.01.2023 – 01.02.2023.

В прокат вийшов фільм «Операція «Фортуна»: Мистецтво перемоги» / Джерело: afisha.bigmir.net

Зірка бойовиків Джейсон Стейтем повернувся на екрани з новим фільмом, який захоплює з першої секунди! Сюжет сповнений несподіваних поворотів, екстриму та пригод у Голлівуді.

Пригоди Тедді

Норвегія, 2022 (пригоди, сімейний)

Період прокату: 12.01.2023 – 25.01.2023.

В прокат вийшов фільм «Пригоди Тедді» / Джерело: afisha.bigmir.net

Напередодні Різдва восьмирічна Маріанна ходила місцевим ярмарком і помітила на полиці однієї з лавок плюшевого ведмедя. Здається, він живий! Залишилося лише виграти іграшку в колесі удачі. Але Тедді не зрадів цьому. А далі почалося…

Щедрик

Україна, Польща, 2023 (драма, історичний)

Період прокату: 04.01.2023 – 25.01.2023.

В прокат вийшов фільм «Щедрик» / Джерело: afisha.bigmir.net

Історична драма «Щедрик» знята у копродукції України та Польщі. Сюжет цього фільму перенесе у страшний 1938 рік, де сім'я рятувалась від страшних подій у їхньому житті співом.

Бюро знахідок

США, 2022 (трилер)

Період прокату: 19.01.2023 – 25.01.2023.

В прокат вийшов фільм «Бюро знахідок» / Джерело: afisha.bigmir.net

Фільм про чоловіка, який працює у бюро знахідок. І одного дня до нього потрапила знахідка, яку він хотів би не бачити. Поліція на це відмовитися реагувати, тому головний герой береться за цю справу сам.

Зазначимо, що з українського прокату не зникли такі фільми, як «Аватар» та «Кіт у чоботях-2: Останнє бажання». З прокату вони зникнуть через шість днів.