Фільми про пограбування банків: ТОП-10 найкращих

Які фільми про пограбування потрапили до списку найкращих за останні 100 років.

Пограбування банку – фундаментальна частина історії кіно. На відміну від реального життя, головні герої цих нападів зазвичай викликають у глядачів певне співчуття. І цей жанр фільму наповнений азартними моментами, здатними утримувати вашу увагу: ви стежитимете за кожним кроком, здійсненим грабіжниками для досягнення мети та втечі від поліції. Нижче ми склали список із десяти найкращих та найвидатніших фільмів про пограбування банків.

Найкращі фільми про пограбування банку

Липучка/ Flypaper

Жанр: кримінал, містика, комедія

Дата випуску: 19 серпня 2011 рік

Режисер: Роб Мінкофф

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Коли йдеться про фільми про грабіжників, огляд варто почати з цього. У цій стрічці, яка вважається одним із найкращих фільмів про пограбування банків, Тріпп входить до установи незадовго до закриття. І з такою кількістю невдач... Його візит збігається з моментом, коли не одна, а дві групи (одна з професіоналів, інша – із аматорів) вирішує грабувати. Система автоматичного закриття приміщень залишає їх зачиненими. Тріпп і Кейтлін, касирка, у яку він таємно закоханий, спробують завадити пограбуванню.

Медальйон/Stolen

Жанр: кримінал, трилер, бойовик

Дата випуску: 14 вересня 2012 року

Режисер: Саймон Вест

Продовжити перегляд фільмів про грабіжників банків пропонуємо зі знавцем цієї справи, який засуджений до 8 років ув'язнення за пограбування, котре пішло не за планом. Коли його випускають, він вирішує налагодити стосунки із дочкою. Поки її не викрадає колишній напарник, який вимагає частину награбованого. У дійової особи є день, щоб вирішити питання в 10 мільйонів доларів. Ця остання робота стане ціною доньчиної волі.

День, коли вони пограбували Банк Англії/The Day They Robbed the Bank of England

Жанр: кримінал, трилер, драма

Дата випуску: 17 травня 1960 року

Режисер: Джон Ґіллермін

Продовжуємо ТОП фільмів унікальних пограбувань. Лондон, 1901 рік. Троє чоловіків беруться за місію ІРА, яка передбачає крадіжку всього золота, що перебуває у сховищах Банку Англії. Чарльз Норґейт, лідер групи, виявляє слабке місце банку, щоб залізти в його скарбницю. Але йому також доведеться мати справу з молодим охоронцем банку – несподіваним героєм.

Сутичка/Heat

Жанр: кримінал, бойовик, драма

Дата випуску: 15 грудня 1995 року

Режисер: Майкл Манн

Ніл Макколі – геніальний злочинець, який очолює професійну банду злодіїв та грабіжників банків. Планує останню справу, щоб остаточно піти у відставку. Але все ускладнюється, коли на його шляху постає досвідчений детектив. Це буде дуель між світлими головами в цьому одному з найкращих фільмів про пограбування банків усіх часів.

Бутч Кессіді та Санденс Кід/Butch Cassidy and the Sundance Kid

Жанр: кримінал, драма, біографічний

Дата випуску: 23 вересня 1969 року

Режисер: Джордж Рой Гілл

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Молоді грабіжники Бутч Кессіді та Санденс Кід присвятили себе штурму банків штату Вайомінг та поштового поїзда Union Pacific. Проблема виникає, коли під час одного з пограбувань їхні шляхи перетинаються із взводом мисливців за головами. Рятуючись від закону, вони закінчать свої дні вбитими в Болівії.

Бонні та Клайд/Bonnie and Clyde

Жанр: кримінал, бойовик, біографія

Дата випуску: 13 серпня 1967 року

Режисер: Артур Пенн

Одна з численних кіноверсій короткої, але насиченої кримінальної кар'єри знаменитої пари, що в розпал Великої депресії присвятила себе пограбуванню банків. Хоча частина преси підносить їх як романтичних сучасних Робін Гудів, їхні злочини ставатимуть усе жорстокішими й кривавими в одному з найкращих фільмів про пограбування банків усіх часів.

Не спійманий – не злодій/Inside Man

Жанр: кримінал, містика, драма

Дата виходу: 24 березня 2006 року

Режисер: Спайк Лі

Група чоловіків у капюшонах входить до нью-йоркського банку та бере в заручники всіх присутніх. Детектив Кіт Фрейзер відповідає за вирішення ситуації без жертв. Усе ускладнюється, коли на сцену виходить жінка, найнята впливовим директором банку. Вона зберігає у своїй банківській скриньці похмуру таємницю.

Пароль "Риба-меч"/Swordfish

Жанр: кримінал, трилер, бойовик

Дата випуску: 8 червня 2001 року

Режисер: Домінік Сена

Стенлі Джобсон, один із найкращих гакерів у світі, щойно вийшов із в'язниці, і йому заборонено торкатися комп'ютера. Але терорист змушує чоловіка розшифрувати складний захисний код із секретної обліківки. Мета – вкрасти з банку мільярди брудних доларів, які належать уряду США.

Пограбування на Бейкер-стрит/The Bank Job

Жанр: кримінал, трилер, драма

Дата випуску: 28 лютого 2008 року

Режисер: Роджер Дональдсон

Цей фільм, заснований на реальних подіях, багато хто вважає одним із найкращих фільмів про пограбування банків усіх часів. Він розповідає історію крадіжки у відділенні Lloyd's Bank у Лондоні. 1971 року група злодіїв здійснила досконале пограбування об'єкта: окрім грошей і коштовностей, вони також знайшли приватні документи про справу щодо корупції, у якій фігурують високопосадовці та член королівської сім'ї.

Місто злодіїв/The Town

Жанр: кримінал, трилер, драма

Дата випуску: 17 вересня 2010 року

Режисер: Бен Аффлек

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Дуґ Макрей – натхненник групи злочинців, які присвятили себе пограбуванням банків у Бостоні. В одному з таких пограбувань він бере в заручники менеджера на ім'я Клер. Коли жінку звільнять, її обложить агент ФБР, щоб з'ясувати, чи була вона спільницею. Дуг потоваришує з нею, щоб дізнатися, скільки вона готова розповісти, а зрештою вона закохається.

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