Что посмотреть в кино: премьеры недели 26 января-2 февраля 2023 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины с 26 января по 2 февраля – обзор фильмов.
Сьогодні четвер, 26 січня, а це означає, що можна планувати свій похід у кінотеатр, щоб встигнути подивитися нові фільми у січні 2023 року. З 26 січня по 2 лютого 2023 року вийдуть у прокат прем'єри у кінотеатрах України за січень 2023 року. У цей час ви зможете подивитися довгоочікуваний фільм або навіть кілька.
Зазначимо, що щочетверга графік прем'єр на тиждень оновлюється. Тож цього дня можна першим переглянути кінопрем'єри тижня в Україні. Кіноафіша на тиждень з 26 січня до 2 лютого нарахувала п'ять нових фільмів, з яких один виробила Україна. Тому пропонуємо ознайомитись з афішею прем'єр на тиждень.
Прем'єри у кінотеатрах України на тиждень
Рейс
Plane
Жанри: бойовик, трилер
Країни: Великобританія, США
Цей фільм розповість про пілота, літак якого зазнав аварії. Але його принципи не дозволяють йому залишити пасажирів його літака у біді. Він рішуче налаштований їх урятувати і при цьому дати шанс іншій людині стати героєм.
Ідеальне вбивство
The Good Neighbor
Жанри: детектив, трилер
Країни: США, Латвія
Неймовірний сюжет фільму, збудований на вбивстві дівчини, яку збили автомобілем. Але все не так просто. Чоловік, який винен у аварії, втік, і тепер боїться викриття. Ланцюжок цього злочину розкриває нові карти, про які ніхто не міг подумати.
Нестримне весілля (2023)
Shotgun Wedding
Жанри: бойовик, комедія, мелодрама
Країна: США
Неперевершена Дженніфер Лопес у новому фільмі знову одягла весільну сукню. І все могло бути схожим на романтичну історію кохання, але ні. На цей раз Джей Ло стала бойовою нареченою, яка вбиває злочинців разом зі своїм нареченим.
Памфір
Pamfir
Жанр: драма
Бюджет: 28 086 276 грн.
Країна Україна
Головним героєм драми виступає міцний чоловік на прізвисько Памфір – у минулому контрабандист, який нині заробляє будівельними роботами. Він повернувся із заробітків до рідного села напередодні зимового карнавалу Маланки. У Памфіра є побожна дружина і син-підліток Назар. І через необережний вчинок сина Памфір постає перед необхідністю знову порушити закон, хоча й присягався більше цього не робити.
Пустотливі канікули (2022)
Hotel Sinestra
Жанри: комедія, пригоди, сімейний, фантастика
Країна: Нідерланди
Якщо ви великий фанат різдвяного фільму «Один удома», то цей вам також сподобається. У сюжеті діти, які втомилися від батьківського піклування та побажали, щоб батьки зникли. Так і сталося, діти залишилися одні, і почалися веселощі.