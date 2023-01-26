Что посмотреть в кино: премьеры недели 26 января-2 февраля 2023 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины с 26 января по 2 февраля – обзор фильмов.

Сьогодні четвер, 26 січня, а це означає, що можна планувати свій похід у кінотеатр, щоб встигнути подивитися нові фільми у січні 2023 року. З 26 січня по 2 лютого 2023 року вийдуть у прокат прем'єри у кінотеатрах України за січень 2023 року. У цей час ви зможете подивитися довгоочікуваний фільм або навіть кілька.

Зазначимо, що щочетверга графік прем'єр на тиждень оновлюється. Тож цього дня можна першим переглянути кінопрем'єри тижня в Україні. Кіноафіша на тиждень з 26 січня до 2 лютого нарахувала п'ять нових фільмів, з яких один виробила Україна. Тому пропонуємо ознайомитись з афішею прем'єр на тиждень.

Прем'єри у кінотеатрах України на тиждень

Рейс

Plane

Жанри: бойовик, трилер

Країни: Великобританія, США

Цей фільм розповість про пілота, літак якого зазнав аварії. Але його принципи не дозволяють йому залишити пасажирів його літака у біді. Він рішуче налаштований їх урятувати і при цьому дати шанс іншій людині стати героєм.

Ідеальне вбивство

The Good Neighbor

Жанри: детектив, трилер

Країни: США, Латвія

Неймовірний сюжет фільму, збудований на вбивстві дівчини, яку збили автомобілем. Але все не так просто. Чоловік, який винен у аварії, втік, і тепер боїться викриття. Ланцюжок цього злочину розкриває нові карти, про які ніхто не міг подумати.

Нестримне весілля (2023)

Shotgun Wedding

Жанри: бойовик, комедія, мелодрама

Країна: США

Неперевершена Дженніфер Лопес у новому фільмі знову одягла весільну сукню. І все могло бути схожим на романтичну історію кохання, але ні. На цей раз Джей Ло стала бойовою нареченою, яка вбиває злочинців разом зі своїм нареченим.

Памфір

Pamfir

Жанр: драма

Бюджет: 28 086 276 грн.

Країна Україна

Головним героєм драми виступає міцний чоловік на прізвисько Памфір – у минулому контрабандист, який нині заробляє будівельними роботами. Він повернувся із заробітків до рідного села напередодні зимового карнавалу Маланки. У Памфіра є побожна дружина і син-підліток Назар. І через необережний вчинок сина Памфір постає перед необхідністю знову порушити закон, хоча й присягався більше цього не робити.

Пустотливі канікули (2022)

Hotel Sinestra

Жанри: комедія, пригоди, сімейний, фантастика

Країна: Нідерланди

Якщо ви великий фанат різдвяного фільму «Один удома», то цей вам також сподобається. У сюжеті діти, які втомилися від батьківського піклування та побажали, щоб батьки зникли. Так і сталося, діти залишилися одні, і почалися веселощі.