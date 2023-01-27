TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни

Співачка презентувала трек «Біжи» разом з гуртом NaviBand з Білорусі.

NaviBand — гурт із Мінська, який у 2017-му представляв Білорусь на Євробаченні у Києві. У 2020-м році, під час активних протестів у Білорусі проти режиму Лукашенка, через свої політичні переконання музиканти були змушені покинути країну і отримали статус «заборонених артистів». Сьогодні вони активно гастролюють Європою та збирають кошти на підтримку українців, постраждалих від повномасштабного вторгнення Росії.

NaviBand познайомились з TAYANNA минулого року: їхнє знайомство дуже швидко переросло в дружбу та бажання зробити щось разом. З початком війни задум створити пісню тільки посилився, а коли після місяців спроб нарешті знайшлись правильні слова — утворилась «Біжи», де TAYANNA виступила автором української частини тексту.

TAYANNA: «Коли я почула перші чорновики цієї пісні — півночі проплакала. В той період я перебувала в такому стані, коли хочеться слухати тільки душу, бігти якомога далі від порад людей. Довіритись своєму серцю. NaviBand це теж відчували зі свого боку, ми перетнулись у цих емоціях. Мені взагалі імпонує їхня внутрішня глибина, тому ця пісня дуже точно відображає наші спільні почуття — і, сподіваюсь, буде зрозумілою кожній людині вільного світу. Адже її спрямованість, настрій пробиваються через мову, зчитуються навіть тими, хто не розуміє білоруської».

TAYANNA та NaviBand

NaviBand: «Біжи» — символ внутрішньої свободи. Пісня, яка має особливу енергію, природний код. Вона — про те, що об’єднує нас всіх. Про спорідненість та спільнокореневість людства на більш високому рівні. Ми з Таянною співаємо про універсальне кохання — мову, яку розуміє кожна людина в цьому світі. І сподіваємось, що кохання врешті-решт переможе та запанує на нашій планеті знову».

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