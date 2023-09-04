«Дизель Шоу», «Битва за острів Зміїний» та «Коп з минулого»: ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня

4 вересня 2023 10:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Дизель Шоу», «Битва за острів Зміїний» та «Коп з минулого»: ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня
ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня
Пресслужба каналу ICTV

З 1 вересня на телеканалі ICTV2 стартує великий сезон премʼєр.

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До своєї першої премʼєрної осені канал ICTV2 підготував насичену серію нових проєктів та продовження рейтингових програм, щоб додати глядачам запалу пережити складний час. Документальні фільми про найбільші українські перемоги, детективні пригоди у новому сезоні серіалу “Коп з минулого”, зцілювальні жарти від “Дизель Шоу” та народні запальні меми у програмі “Шкварка” – кожен глядач знайде для себе щось і серед своїх сповниться жаги до життя. 

Ефірні новинки глядачам представили у календарі, де зібрали нагадування про важливі дати вересня і час премʼєрних випусків, що очікуються на каналі. 

“Дизель Шоу”

Розгортає календар нових проєктів народний гумор від “дизелів”. 1 вересня о 19:00 покажуть новий випуск “Дизель Шоу”. Премʼєрні концерти від найрейтинговішого гумористичного шоу країни показуватимуть щопʼятниці. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

“Шкварка”

У понеділок, 4 вересня, о 21:00 в ефірі вийде нове народне шоу з актуальними мемами сьогодення “Шкварка”. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

“Збиті льотчики росії”

7 вересня до Дня воєнної розвідки покажуть документальний фільм “Збиті льотчики росії”. Героїчні кадри про спецоперації воїнів Головного управління розвідки Міноборони вийдуть в ефір о 22:00. 

“Без права на дубль”

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В суботу, 9 вересня, Україна відзначатиме День українського кіно. До визначної події підготували премʼєрний показ фільму про кіношників на війні “Без права на дубль”(10:00) від команди “Факти тижня” на ICTV. Це перший документальний проєкт, представлений на найбільшому кінофестивалі країни – Одеському міжнародному кінофестивалі. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

Коп з минулого 2

13 вересня о 20:00 стартує перша велика серіальна премʼєра осені – Коп з минулого 2. У другому сезоні іронічного дерективу герой Дмитра Суржикова з новим молодим напарником Андрієм Сироїдом буде шукати злочинців та виплутуватиметься із ще запальніших пригод. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

“Хроніки люті” та “Битва за острів Зміїний”

Восени презентують документальні фільми проєкту “Хроніки люті” про найбільші українські перемоги у війні з російським агресором. 18 вересня о 20:00 в ефірі очікується перша велика премʼєра проєкту – фільм “Битва за острів Зміїний”, яка розповість про пілотів армійської авіації, відчайдушних воїнів, які звільняли острів від окупантів. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

“Як потопили Москву”

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Як розробляли та втілювали операцію зі знищення ворожого флагмана, покажуть у ще одному документальному фільмі “Як потопили Москву” 25 вересня о 20:00. 

Не пропустіть премʼєри ICTV2 та зустріньте осінь серед своїх! 

Нагадаємо, 

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Факти тижня Дизель Шоу Шкварка Збиті льотчики росії Без права на дубль Коп з минулого 2 Хроніки люті Битва за острів Зміїний Як потопили Москву ICTV2

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