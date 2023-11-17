Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі»
СТБ покаже мелодраму «Навчи мене бачити зорі» про зраду та трагедію, які перевертають життя з ніг на голову.
Головна героїня мелодрами Надія – викладач молодших класів, вона дуже любить свою роботу та учнів. Дівчина і сама давно мріє про дитину, але в плани її чоловіка Влада, директора школи, діти «не вписуються». А невдовзі взагалі з’ясовується, що він давно зраджує Наді. Дізнавшись про зраду чоловіка, вона звільняється. Так, одного дня, Надія втрачає і сім’ю, і роботу.
Інший герой – бізнесмен Олексій. У нього є красуня дружина Яна та слухняна донечка Ліза, яким явно не вистачає уваги чоловіка та батька. Олексій поглинутий думками про свою компанію і навіть забуває про таку важливу подію, як день народження доньки. Лізі виповнюється 8 років, і мама з самого ранку намагається оточити дівчину атмосферою свята. Єдина людина, яка не привітала Лізу, – рідний батько.
Надя стає випадковою учасницею небезпечних інтриг, пов'язаних із справами Олексія. Пізніше вона дізнається, що смерть дружини Олексія не була випадковою, і всі, хто пов'язані з цією подією, перебувають у небезпеці. Як вони долатимуть перешкоди на шляху до свого щастя, побачимо вже у неділю 19 листопада о 18:00 у мелодрамі «Навчи мене бачити зорі» на СТБ.
У ролях: Олександра Сизоненко, Каріна Мушта, Павло Вишняков, Світлана Зельбет, Олексій Хільський (актор загинув на війні влітку 2023 року. – Прим. ред.).
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