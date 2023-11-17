Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі»

17 листопада 2023 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі»
Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі»
Пресслужба каналу СТБ

СТБ покаже мелодраму «Навчи мене бачити зорі» про зраду та трагедію, які перевертають життя з ніг на голову.

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Цієї неділі 19 листопада о 18:00 на СТБ вийде зворушлива мелодрама «Навчи мене бачити зорі». Серіал покаже, яким дивним чином можуть зіштовхнутися дві долі абсолютно різних людей. Головні герої цієї історії аж ніяк не думали, що саме одне в одному зможуть знайти підтримку та опору. Проте життя доводить – ніколи не знаєш, де й коли ти зустрінеш споріднену душу.

Головна героїня мелодрами Надія – викладач молодших класів, вона дуже любить свою роботу та учнів. Дівчина і сама давно мріє про дитину, але в плани її чоловіка Влада, директора школи, діти «не вписуються». А невдовзі взагалі з’ясовується, що він давно зраджує Наді. Дізнавшись про зраду чоловіка, вона звільняється. Так, одного дня, Надія втрачає і сім’ю, і роботу. 

Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі» / Пресслужба каналу СТБ

Інший герой – бізнесмен Олексій. У нього є красуня дружина Яна та слухняна донечка Ліза, яким явно не вистачає уваги чоловіка та батька. Олексій поглинутий думками про свою компанію і навіть забуває про таку важливу подію, як день народження доньки. Лізі виповнюється 8 років, і мама з самого ранку намагається оточити дівчину атмосферою свята. Єдина людина, яка не привітала Лізу, – рідний батько. 

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Однак невдовзі йому доведеться звернути увагу на свою родину, адже в ДТП гине його дружина Яна. Олексій ніколи не був близьким із донькою і зовсім не розуміє, як йому тепер налагодити з нею контакт. Єдина людина, яка зараз може достукатися до неї, – це її вчителька Надя. Тому Олексій пропонує Надії стати репетитором для його доньки. Вона погоджується і раптово опиняється у розкішному заміському будинку родини Аксьонових. 

Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі» / Пресслужба каналу СТБ

Надя стає випадковою учасницею небезпечних інтриг, пов'язаних із справами Олексія. Пізніше вона дізнається, що смерть дружини Олексія не була випадковою, і всі, хто пов'язані з цією подією, перебувають у небезпеці. Як вони долатимуть перешкоди на шляху до свого щастя, побачимо вже у неділю 19 листопада о 18:00 у мелодрамі «Навчи мене бачити зорі» на СТБ.

У ролях: Олександра Сизоненко, Каріна Мушта, Павло Вишняков, Світлана Зельбет, Олексій Хільський (актор загинув на війні влітку 2023 року. – Прим. ред.).

Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі» / Пресслужба каналу СТБ

Нагадаємо,

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