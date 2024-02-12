Шарлотка: рецепт від Лесі Нікітюк

12 лютого 2024 19:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Шарлотка: рецепт від Лесі Нікітюк
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Зірка проєктів «єПитання» та «Розсміши коміка по-новому» Леся Нікітюк поділилася простим рецептом смачного яблучного смаколика.

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Улюблениця мільйонів глядачів, ведуча інтелектуально-розважального проєкту Нового каналу «єПитання», який вже з 11 березня о 20:00 стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк завжди вражає бездоганним зовнішнім виглядом. 

Аби підтримувати форму, Леся займається кардіотренуваннями cycle та дотримується особливих правил у харчуванні.

Вже десять років у моєму раціоні відсутні свинина, телятина, хліб та булочки, печиво, молочні продукти. Намагаюся споживати лише низькокалорійну їжу: рибу, птицю й різні салати, – розповідає суддя шоу «Розсміши коміка по-новому», яке Новий канал покаже з 4 березня. – Але інколи дозволяю собі смаколики, які готую вдома сама. Ось нещодавно, наприклад, у мене була яблучна шарлотка. Як на мене, це кращий рецепт. Ділюся!

Готуємо шарлотку за рецептом Лесі Нікітюк

Інгредієнти:

  • яйця – 6 шт.;
  • цукор – 2 склянки;
  • борошно – 2 склянки;
  • яблука – 2 шт.;
  • кориця – за смаком;
  • вершкове масло – для змащування.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром до утворення піни. Додайте туди борошно й ретельно перемішайте до отримання однорідної маси (рідкого тіста).
  2. Наріжте яблука кубиками.
  3. Змажте деко шматочком вершкового масла, викладіть на нього шар яблук. За бажанням, можете посипати яблука корицею.
  4. Залийте яблука тістом. Постарайтеся рівномірно покрити фрукти.
  5. Поставте вашу шарлотку в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте протягом 30 хвилин.

Смачного!

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