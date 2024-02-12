Шарлотка: рецепт від Лесі Нікітюк
Зірка проєктів «єПитання» та «Розсміши коміка по-новому» Леся Нікітюк поділилася простим рецептом смачного яблучного смаколика.
Аби підтримувати форму, Леся займається кардіотренуваннями cycle та дотримується особливих правил у харчуванні.
Вже десять років у моєму раціоні відсутні свинина, телятина, хліб та булочки, печиво, молочні продукти. Намагаюся споживати лише низькокалорійну їжу: рибу, птицю й різні салати, – розповідає суддя шоу «Розсміши коміка по-новому», яке Новий канал покаже з 4 березня. – Але інколи дозволяю собі смаколики, які готую вдома сама. Ось нещодавно, наприклад, у мене була яблучна шарлотка. Як на мене, це кращий рецепт. Ділюся!
Готуємо шарлотку за рецептом Лесі Нікітюк
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт.;
- цукор – 2 склянки;
- борошно – 2 склянки;
- яблука – 2 шт.;
- кориця – за смаком;
- вершкове масло – для змащування.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром до утворення піни. Додайте туди борошно й ретельно перемішайте до отримання однорідної маси (рідкого тіста).
- Наріжте яблука кубиками.
- Змажте деко шматочком вершкового масла, викладіть на нього шар яблук. За бажанням, можете посипати яблука корицею.
- Залийте яблука тістом. Постарайтеся рівномірно покрити фрукти.
- Поставте вашу шарлотку в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте протягом 30 хвилин.
Смачного!
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