Український гурт TVORCHI представив перший сингл та кліп з нового альбому під назвою Planet X, вихід якого заплановано на 13 вересня.

Трек Shine від TVORCHI відкриває нову космічну історію артистів та захоплює глибиною свого звучання, а відео – розповідає історію закоханості двох енергій з різних світів.

Головні герої футуристичної історії – соліст гурту TVORCHI Джеффрі та містична сфера, які знайомляться десь у далекому просторі. Інтерес одне до одного швидко переростає у щось більше, але вони надто різні, щоб об’єднатися. Коли пристрасть між двома доходить до свого піку – трапляється вибух, що народжує щось зовсім нове.

Пісня Shine – це перший епізод з нашої Planet X, яким ми ділимося із слухачами. Вона, як сонячне затемнення, що викликає мурашки по тілу, з неї все починається. Кожна з пісень нашого нового альбому відтворює певні почуття, з тих, які ми пережили за останні три роки. Shine – про сяйво всередині нас, що показує дорогу, коли навколо темно, – діляться TVORCHI.

TVORCHI представили футуристичний кліп на перший сингл нового альбому / Пресслужба

Ідея відео Shine була натхненна теорією Великого вибуху, після якого, за версією дослідників, був створений наш Всесвіт.

Вважається, що наш Всесвіт виник після Великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? У відео ми ділимося власною версією щодо цього, – розповів режисер кліпу Руслан Махов.

Разом з виходом першого треку TVORCHI відкрили треклист майбутнього альбому. До лонгплею увійде 14 треків, три з яких – фіти з українськими артистами: The HARDKISS, Klavdia Petrivna та The Maneken. Трек Shine можна послухати на усіх музичних платформах вже зараз, а також оформити передзамовлення альбому на Apple Music, щоб почути його першим відразу після офіційного релізу.

Дивись футуристичну премʼєру TVORCHI – Shine на YouTube:

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