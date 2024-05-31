TVORCHI представили футуристичний кліп на перший сингл нового альбому
Український гурт TVORCHI представив перший сингл та кліп з нового альбому під назвою Planet X, вихід якого заплановано на 13 вересня.
Головні герої футуристичної історії – соліст гурту TVORCHI Джеффрі та містична сфера, які знайомляться десь у далекому просторі. Інтерес одне до одного швидко переростає у щось більше, але вони надто різні, щоб об’єднатися. Коли пристрасть між двома доходить до свого піку – трапляється вибух, що народжує щось зовсім нове.
Пісня Shine – це перший епізод з нашої Planet X, яким ми ділимося із слухачами. Вона, як сонячне затемнення, що викликає мурашки по тілу, з неї все починається. Кожна з пісень нашого нового альбому відтворює певні почуття, з тих, які ми пережили за останні три роки. Shine – про сяйво всередині нас, що показує дорогу, коли навколо темно, – діляться TVORCHI.
Вважається, що наш Всесвіт виник після Великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? У відео ми ділимося власною версією щодо цього, – розповів режисер кліпу Руслан Махов.
Разом з виходом першого треку TVORCHI відкрили треклист майбутнього альбому. До лонгплею увійде 14 треків, три з яких – фіти з українськими артистами: The HARDKISS, Klavdia Petrivna та The Maneken. Трек Shine можна послухати на усіх музичних платформах вже зараз, а також оформити передзамовлення альбому на Apple Music, щоб почути його першим відразу після офіційного релізу.
Дивись футуристичну премʼєру TVORCHI – Shine на YouTube:
Нагадаємо,