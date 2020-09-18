XXL в сексе: что делать, если у мужчины большой половой орган

18 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
XXL в сексе: что делать, если у мужчины большой половой орган
XXL в сексе: что делать, если у мужчины большой половой орган

Иногда девушки мечтают встретить парня с большим членом, но на деле такой размер приносит не только удовольствие, но и… трудности.

Без подготовки никак

Прелюдия подготовит влагалище к проникновению, что значительно снизит болевые ощущения. Объясните партнеру, что это важно для вашего комфорта.

Лубрикант – всегда 

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Смазка сделает вагинальный секс на порядок приятнее, а для интима с мужчиной, который имеет огромный член, это обязательно!

Для секса с презервативом лучшим будет лубрикант на водной основе, а масляный подойдет для незащищенного секса.

К слову, сексологи настоятельно советуют ознакомиться с ассортиментом гаджетов и вспомогательных инструментов для секса, они могут значительно улучшить вашу интимную жизнь. Например, для секс-марафонов уже давно придумали смазку, снижающую чувствительность пениса, позволяющую продлить интимный акт. 

Не выдумывайте лишнего

Увы, мужчина с большим членом несколько ограничивает вас в выборе поз.

Не стоит пробовать замысловатые варианты из знаменитой Камасутры, специалисты уже все давно изучили и выяснили: больше всего приятных ощущений женщина получит, если использует для занятий сексом с мужчиной с большим членом такие позы: ложки лицом друг к другу и со спины, наездница и краб.

Глубокий минет? Хм

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Не стоит бояться, что глубокий минет в этом случае приведет к воспалениям в горле и другим страшным последствиям, однако будет больно и совсем не романтично. 

Лучше освоить более приятные для вас техники, целуйте, облизывайте, покусывайте и посасывайте, не стараясь засунуть член максимально глубоко.

Напомним,

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