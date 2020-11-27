ТОП-5 способов повысить женское либидо

27 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
ТОП-5 способов повысить женское либидо
ТОП-5 способов повысить женское либидо
pixabay.com

Либидо – это половое влечение, этот параметр нельзя назвать постоянным.

Если  либидо падает у одного из партнеров, а у второго – остается высоким, в союзе наступает разлад.

Читайте такжеЗвезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон занялась выпуском секс-игрушек
К счастью, сексуальное желание можно вернуть. Давайте для начала разберемся, почему иногда влечение сходит на нет. По мнению психологов, прежде всего стоит рассматривать причины, не связанные со здоровьем репродуктивной системы, а стресс, недостаточно качественный сон, отсутствие отдыха, психическая нестабильность неуверенность в будущем, конфликты. 

Хроническая усталость и пребывание в постоянном стрессе бьют именно по либидо.

Как же его вернуть? 

Правильно питаемся

В вашем рационе должны быть фрукты и овощи, а также качественные продукты, даже если не очень полезные.

Занимаемся спортом

Читайте такжеСекс-бомбы по знаку Зодиака: астрологи назвали ТОП-3 самых привлекательных
Спорт – ключ к высоким показателям полового влечения, ведь во время физической активности кровообращение в тазу увеличивается. Попробуйте начать с упражнений дома, фитнеса и йоги.

Избегаем стресса

Найдите распорядок дня, который не провоцирует напряжение, уберите то, что вгоняет вас в уныние прочь из своей жизни.

Если никак не получается достичь баланса и гармонии, попробуйте заняться медитацией и другими техниками релаксации.

Говорим о проблемах

Вслед за снижением либидо может прийти и чувство вины перед партнером. Он хочет, а она нет. Но снижение влечения – это не приговор, желательно разобраться в этом вместе с мужчиной.

Оригинальничаем в постели

Читайте такжеКак раскрепоститься в сексе: ТОП-3 способа для девушки
Увы, но иногда женщине не хочется секса, потому что он стал скучным, однообразным и механическим. Таким, который вполне можно заменить мастурбацией и ничего не потерять.

И с этим нужно срочно что-то делать! Поделитесь с партнером своими фантазиями, выберите то, что заводит и вас, и его, и зажгите эту ночь!

Напомним,

Облако тегов

секс здоровье отношения психология отношений секс в длительных отношениях либидо

Материалы по теме

О чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
Анита Луценко рассказала о смерти любимого человека: Оказалось, что у него четвертая стадия рака
Новости

Анита Луценко рассказала о смерти любимого человека: Оказалось, что у него четвертая стадия рака
Супруга Дмитрия Комарова использует жир сушеных лягушек для красоты своих губ
Новости

Супруга Дмитрия Комарова использует жир сушеных лягушек для красоты своих губ
Жена Жени Кота – об их отношениях: Он не в восторге, когда не подготовлен к сюрпризам
Новости

Жена Жени Кота – об их отношениях: Он не в восторге, когда не подготовлен к сюрпризамЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK