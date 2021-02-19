Александр Божко про фильм «Мама», работу с голливудскими актерами и восстановлении сил

19 февраля в 20:15 на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни состоялась премьера 4-серийной драми «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн».

По сюжету, события фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе. Актер Александр Божко, сыгравший роль сына главной героини, Виталия, эксклюзивно рассказал о работе над проектом, методах восстановления сил и многом другом.

Розкажіть про проєкт, про що він для вас?

Для мене цей проєкт дуже важливий! Я дуже радий, що потрапив сюди. Я завжди мріяв позніматися в фільмах на реальних подіях, у фільмах з такими важливими темами.

Мій герой мені дуже близький. По-перше, він дуже любить і цінує свою маму, а також батьківщину! Я теж своїй мамі дуже вдячний, вона для мене робила все можливе – різні гуртки, всьому вчила, завжди допомагала. І для мого героя мама робила все, як я зрозумів з подальших дій мами героя в сценарії, він не хоче засмучувати її, але йде на війну, бо також дуже любить свою рідну землю! І у цьому внутрішній конфлікт мого героя.

Чому саме вас навчила мама?

Моя мама навчила мене дуже гарним якостям. Вона завжди була для мене прикладом. Вчила доброти, вірності, людяності. Мені дуже пощастило, що в мене така сім’я. Раджу всім не забувати про батьків. Навіть якщо живете в інших містах чи країнах. Приїжджайте, телефонуйте. Це важливо.

Чому, на вашу думку, варто подивитися фільм «Мама?

Я і сам фільм «Мама» обов’язково подивлюся. Такі хороші масштабні проєкти потрібні глядачеві. Мають бути не лише розважальні історії. Він дуже глибокий.

Завжди дивитесь проєкти, у яких знімаєтесь?

Раніше дивився майже всі. А зараз так виходить, що рідко. Мало часу. До того ж, якщо це 100-серійний проєкт, все не передивишся. Якісь серйозні роботи, як «Мама», звісно подивлюся.

Дивився історичний фільм «Ціна правди», у якому знімався. У мене були невеличкі епізоди. Також я був там дублером головного актора, Джеймса Нортона. Знімали в Україні та Польщі. Раджу подивитися. Так, він теж не розважальний, але треба дивитися таке кіно. В тому числі для того, щоб не повторювати таких помилок.

Взагалі дуже цікаво було працювати з іноземною командою, з британськими та американськими акторами. Вони дуже приємні та відкриті люди. Хоча у кожного були свої акторські вагончики, вони сідали обідати за загальний стіл. Ми всі відверто спілкувалися. Нема такого, що я головний актор голлівудських фільмів. Немає зірковості, яка, на жаль, є у деяких наших акторів. Дуже класно вони працюють! Режисура дуже сильна. Я завжди думав, що голлівудські актори божественно грають, хотілось подивитися зі сторони. Я зрозумів, що дуже багато відіграє саме режисура. Через якісь пристосування чи предмети вони взаємодіють з партнерами і доходять так до певної цілі у сценах. Тому все виходить дуже живо і круто виглядає. Ще, звичайно, вони приділяють багато часу на кожну сцену. Можуть і половину дня знімати.

Як взагалі любите проводити вільний час? Як відновлюєтесь після зйомок?

У мене зараз насичений знімальний графік, вихідних не так багато. Взагалі, я дуже люблю музику, люблю співати та грати на гітарі. Також люблю природу. У моїх батьків дача за містом, неподалік від Києва. На природі я швидко набираюсь сил та енергії, і потім знов повертаюсь до роботи. Люблю подорожувати, якщо є можливість. Карпати люблю, Львів.

У нас дуже красива країна, дуже її люблю, і не збираюсь нікуди виїжджати. На відміну від деяких акторів, які кажуть, що в Україні все погано і хочуть спробувати себе, наприклад, в Америці. Звичайно, у нас зовсім не ті бюджети та можливості, проте ми народилися тут, у нас чудова культура, менталітет.

Смотрите 4-серийный фильм «Мама» 19 февраля в 20:15. А также, если вы пропустили премьеру, – в субботу, с 14:50 на СТБ!

Подготовила Анна Гома