Тест от ТЕТ: Ты панянка или селянка?

10 февраля 2020 07:00 Александр Кива
Тест от ТЕТ: Ты панянка или селянка?
Тест от ТЕТ: Ты панянка или селянка?

Совсем скоро на ТЕТ начнется международно-фееричный сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка”.

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Чтобы ждать было не так утомительно, предлагаем в тесте от ТЕТ определить, какая роль в шоу подойдет именно тебе.

Сразу спойлер — результатов будет больше, чем два. А чтобы получить ответ, зрителям и фанатом шоу предлагают задуматься об отношении к переменам в жизни, деньгам, отдыху и любимом шоу на ТЕТ, а также выбрать вариант лучшего романтического свидания и любимой еды. 

На финише тебя зачислят в одну из армий: “Панянок”, “Селянок”, “Подруг панянок” или “Подруг селянок”.

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Поэтому, если ты живешь насыщенной жизнью, но иногда тебе становится интересно, как выглядит другая ее сторона. Или ты хочешь проверить, как преуспели другие и выбрать собственный путь, тебе точно будет интересно пройти тест. 

Результатами обязательно делись с нами, а новые серии реалити “Панянка-Селянка” встречай уже в конце февраля на ТЕТ.

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