Тест от ТЕТ: Ты панянка или селянка?
Совсем скоро на ТЕТ начнется международно-фееричный сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка”.
Сразу спойлер — результатов будет больше, чем два. А чтобы получить ответ, зрителям и фанатом шоу предлагают задуматься об отношении к переменам в жизни, деньгам, отдыху и любимом шоу на ТЕТ, а также выбрать вариант лучшего романтического свидания и любимой еды.
На финише тебя зачислят в одну из армий: “Панянок”, “Селянок”, “Подруг панянок” или “Подруг селянок”.
Результатами обязательно делись с нами, а новые серии реалити “Панянка-Селянка” встречай уже в конце февраля на ТЕТ.