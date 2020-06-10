Никакой пластики: рисуем карандашом объемные губы
Правильный макияж губ заменит процедуры по увеличению объема губ и, конечно, пластические операции.
Визажисты советуют немного выходить за пределы контура, но делать это аккуратно. Движения должны быть плавными и легкими, двигайтесь от уголков к середине.
2. Уголки губ затемняем, растушевываем, не задевая сам конур.
3. Используйте помаду нюд, наносите ее от центра к уголкам. Но не стоит «мазать» помаду по поверхности, старайтесь наносить ее захватывающими движениями.
5. Наконец, используем прозрачный бальзам для губ и вбиваем его мизинцем.
Наслаждаемся объемными и натуральными губами, от которых точно будут в восторге все представители сильного пола!
Напомним,