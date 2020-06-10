Никакой пластики: рисуем карандашом объемные губы

10 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Никакой пластики: рисуем карандашом объемные губы
Никакой пластики: рисуем карандашом объемные губы
pixabay.com

Правильный макияж губ заменит процедуры по увеличению объема губ и, конечно, пластические операции.

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1. Чтобы увеличить губы, первым делом наносим карандаш по контуру.

Визажисты советуют немного выходить за пределы контура, но делать это аккуратно. Движения должны быть плавными и легкими, двигайтесь от уголков к середине.

2. Уголки губ затемняем, растушевываем, не задевая сам конур. 

3. Используйте помаду нюд, наносите ее от центра к уголкам. Но не стоит «мазать» помаду по поверхности, старайтесь наносить ее захватывающими движениями.

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4. Добавляем тинт по центру с эффектом натуральности.

5. Наконец, используем прозрачный бальзам для губ и вбиваем его мизинцем.

Наслаждаемся объемными и натуральными губами, от которых точно будут в восторге все представители сильного пола!

Напомним,

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