8 советов по уходу за окрашенными волосами

23 января 2020 14:30 Алла Лысак
8 советов по уходу за окрашенными волосами
8 советов по уходу за окрашенными волосами
pixabay.com

Сразу 8 советов, которые помогут вам сохранить окрашенные волосы крепкими и шелковистыми!

Не торопитесь использовать шампунь 

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Специалисты советуют мыть голову с шампунем как минимум через 48 часов после окрашивания, а лучше это сделать, когда пройдет 72 часа после данной процедуры. 

До этого вы можете очищать волосы при помощи кондиционера. 

Используйте шампунь и кондиционер без сульфатов

Сульфаты могут быть вредными для волос и кожи головы, поскольку смывают естественные жиры. В долгосрочной перспективе это может привести к уязвимости волос к негативным факторам внешней среды. 

Не мойте голову в горячей воде

Горячая вода способствует раскрытию кутикулы волос, так быстрее вымывается цвет.

Оптимальным вариантом станет прохладная вода.

Защитите волосы во время выпрямления

Щипцы повреждают волосы, делают их менее блестящими и сильными. Чтобы снизить влияние высокой температуры, используйте защитные средства. 

Мойте волосы реже

Излишне частое мытье волос наносит существенный вред: подкожное сало вымывается, жир начинает вырабатываться в большем количестве.

Используйте специализированную косметику для окрашенных волос

Специализированные шампуни и кондиционеры помогают сохранить цвет!

Регулярно подрезайте кончики волос

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Более здоровые волосы дольше сохраняют цвет после окрашивания, а кончики физиологически часто становятся сухими и ломкими, соответственно, цвет вымывается быстрее. 

Защищайте волосы от воздействия ультрафиолета

В летний период используйте средства по уходу за волосами с защитным фильтром! Сильный ультрафиолет влияет на волосы губительно. 

Напомним,

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