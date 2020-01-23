8 советов по уходу за окрашенными волосами
Сразу 8 советов, которые помогут вам сохранить окрашенные волосы крепкими и шелковистыми!
Не торопитесь использовать шампуньшампунем как минимум через 48 часов после окрашивания, а лучше это сделать, когда пройдет 72 часа после данной процедуры.
До этого вы можете очищать волосы при помощи кондиционера.
Используйте шампунь и кондиционер без сульфатов
Сульфаты могут быть вредными для волос и кожи головы, поскольку смывают естественные жиры. В долгосрочной перспективе это может привести к уязвимости волос к негативным факторам внешней среды.
Не мойте голову в горячей воде
Горячая вода способствует раскрытию кутикулы волос, так быстрее вымывается цвет.
Оптимальным вариантом станет прохладная вода.
Защитите волосы во время выпрямления
Щипцы повреждают волосы, делают их менее блестящими и сильными. Чтобы снизить влияние высокой температуры, используйте защитные средства.
Мойте волосы реже
Излишне частое мытье волос наносит существенный вред: подкожное сало вымывается, жир начинает вырабатываться в большем количестве.
Используйте специализированную косметику для окрашенных волос
Специализированные шампуни и кондиционеры помогают сохранить цвет!
Регулярно подрезайте кончики волос
Защищайте волосы от воздействия ультрафиолета
В летний период используйте средства по уходу за волосами с защитным фильтром! Сильный ультрафиолет влияет на волосы губительно.
Напомним,