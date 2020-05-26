Как сузить поры на лице?

26 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Как сузить поры на лице?
ТОП-5 способов избавиться от расширенных пор на лице
pixabay.com

Несколько способов сузить поры на лице и окончательно оставить эту проблему в прошлом!

Понадобится пилинг

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Очищающие средства, которые устраняют скопления мертвых клеток с поверхности кожи, сужают поры. Пилинг лица рекомендуем проводить как минимум два раза в неделю. 

Специальные маски

Двойным ударом по расширенным порам станет маска для лица, созданная специально для очищения пор.

Использовать ее желательно после ванны, чтобы и очистить сами поры от грязи, которая потом становится черными точками, и сузить их. 

Косметика с ретинолом

Ретинол сегодня входит во многие средства для ухода за кожей.

ТОП-5 способов избавиться от расширенных пор на лице / pixabay.com

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У него сразу несколько чудесных свойств, например, стимуляция деления клеток, уменьшение раздражения, омоложение.

Ретинол помогает выравнивать цвет лица и делает поры менее заметными. 

Паровые ванночки

Розмарин, базилик или, например, лаванда помогут вашей коже быстрее регенерироваться. 

Эфирные масла не стоит наносить непосредственно на кожу, достаточно обработки теплым паром. 

Не забывайте солнцезащитный крем

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Ультрафиолетовые лучи (особенно в летнее время) повреждают кожу, способствуют ее старению и расширяют поры. Без солнцезащитного крема летом женщинам не обойтись!

ТОП-5 способов избавиться от расширенных пор на лице / pixabay.com

Напомним,

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