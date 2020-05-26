Как сузить поры на лице?
Несколько способов сузить поры на лице и окончательно оставить эту проблему в прошлом!
Понадобится пилинг
Специальные маски
Двойным ударом по расширенным порам станет маска для лица, созданная специально для очищения пор.
Использовать ее желательно после ванны, чтобы и очистить сами поры от грязи, которая потом становится черными точками, и сузить их.
Косметика с ретинолом
Ретинол сегодня входит во многие средства для ухода за кожей.
Ретинол помогает выравнивать цвет лица и делает поры менее заметными.
Паровые ванночки
Розмарин, базилик или, например, лаванда помогут вашей коже быстрее регенерироваться.
Эфирные масла не стоит наносить непосредственно на кожу, достаточно обработки теплым паром.
Не забывайте солнцезащитный крем
Напомним,