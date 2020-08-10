Вредно ли хрустеть пальцами: ответ медика

Вредит ли привычка хрустеть пальцами?

Наверное, хотя бы раз окружающие говорили вам, что хрустеть пальцами вредно для здоровья. Но если вы спросите, какой конкретно вред это наносит рукам или организму, наверняка, не услышите ничего вразумительного.

Ученые неоднократно задавались целью обнаружить вред этот привычки для хрящей и суставов, но ни одно исследование не доказало наличие хоть каких-то последствий.

Если любители размять кости на руках и вредят себе, то современная наука еще не смогла этого доказать.

Привычка хрустеть пальцами очень распространена, если бы она действительно вредила, мы бы уже это заметили. Но свидетельств нет. Маловероятно, что такая привычка спровоцирует у вас какой-нибудь артрит!

– отметил хирург-ортопед Педро Береджиклян.

Он также посоветовал быть осторожным, если захочется размять мышцы шеи.

Напомним,