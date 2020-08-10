Вредно ли хрустеть пальцами: ответ медика

10 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Вредно ли хрустеть пальцами: ответ медика
Вредно ли хрустеть пальцами: ответ медика
pixabay.com

Вредит ли привычка хрустеть пальцами?

Наверное, хотя бы раз окружающие говорили вам, что хрустеть пальцами вредно для здоровья. Но если вы спросите, какой конкретно вред это наносит рукам или организму, наверняка, не услышите ничего вразумительного.

Читайте такжеКак привести в тонус мышцы рук: 5 эффективных упражнений
Ученые неоднократно задавались целью обнаружить вред этот привычки для хрящей и суставов, но ни одно исследование не доказало наличие хоть каких-то последствий.

Если любители размять кости на руках и вредят себе, то современная наука еще не смогла этого доказать. 

Привычка хрустеть пальцами очень распространена, если бы она действительно вредила, мы бы уже это заметили. Но свидетельств нет. Маловероятно, что такая привычка спровоцирует у вас какой-нибудь артрит!
– отметил хирург-ортопед Педро Береджиклян.  

Он также посоветовал быть осторожным, если захочется размять мышцы шеи.

Напомним,

Облако тегов

здоровье советы советы врача вредные привычки

Материалы по теме

Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
Психология

Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово
Lifestyle

Как сделать подставку для карандашей своими руками: инструкция пошагово
Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
Полезные советы

Хотите похудеть – ешьте: ТОП-4 правила, которые помогут вам достичь цели
Осторожно, опасность: ТОП-4 продукта, которые провоцируют развитие рака
ЗОЖ

Осторожно, опасность: ТОП-4 продукта, которые провоцируют развитие рака

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK