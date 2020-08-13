Ведущая Нового канала Леся Никитюк знает, где находится украинская Амазонка и как попасть в Болгарию, не покидая Украину.

Украинская Амазонка

С чем у вас ассоциируется Одесская область? Море, песок, креветки, в общем – типичный пляжный отдых. Но Бессарабия может удивить не только этим. Здесь есть река, похожая на Амазонку, здесь можно попробовать французский деликатес с украинскими нотками, услышать болгарскую речь и почувствовать себя Николаем Коперником. Где? Уникальными местами поделилась ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк

Городок Вилково на границе с Румынией сравнивают с Венецией. Вместо дорог – каналы реки Дунай, а местные мечтают не Porshe купить, а хорошую моторную лодку. Правда, на Венецию Вилково похож разве что расположением на воде. А так – цвет Дуная и его растительность больше напоминают экзотическую Амазонку. Но, слава Богу, вас не утащит крокодил и не укусят пираньи. Можно спокойно плавать на лодке, наслаждаясь шикарным видом. Еще здесь местные едят настоящие деликатесы – жабьи лапки. Лягушек вылавливают прямо из канала и жарят в кляре. Мясо похоже то ли на курицу, то ли рыбу – очень вкусное.

Путешествуйте по Украине: Леся Никитюк рассказала об уникальных местах в Одесской области / пресс-служба Нового канала

Болгария в Бессарабии

Уединиться со звездами

Почувствовать себя заграницей можно, не выезжая за пределы Украины. Достаточно в середине августа попасть на праздник «Хасан-Батырски мегдан» в село Виноградное. Во время веселья вы услышите иностранную речь чаще родной. Дело в том, что Виноградное – деревня этнических болгар. На национальном празднике не поют «Ти ж мене підманула» и не подают вареники. Здесь предложат блюда национальной болгарской кухни и закружат в зажигательных болгарских народных танцах. Южный народ, что тут сказать.

Среди огородов и деревенских домиков села Маяки скрывается необычное здание - самый большой телескоп в Украине. Мечтаете почувствовать себя Николаем Коперником, который часами всматривался в звездное небо через телескоп? Вам сюда. Правда выйдет Коперник на новый манер. Дело в том, что в современных телескопах на звезды смотрит камера, а астрономы уже получают снимки на компьютере. Никакой романтики. Но хоть раз в жизни увидеть телескоп такого размера все же стоит.

Путешествуйте по Украине: Леся Никитюк рассказала об уникальных местах в Одесской области / пресс-служба Нового канала

Напомним,