Путешествуйте по Украине: Леся Никитюк рассказала об уникальных местах в Одесской области
Ведущая Нового канала Леся Никитюк знает, где находится украинская Амазонка и как попасть в Болгарию, не покидая Украину.
Украинская Амазонка
Городок Вилково на границе с Румынией сравнивают с Венецией. Вместо дорог – каналы реки Дунай, а местные мечтают не Porshe купить, а хорошую моторную лодку. Правда, на Венецию Вилково похож разве что расположением на воде. А так – цвет Дуная и его растительность больше напоминают экзотическую Амазонку. Но, слава Богу, вас не утащит крокодил и не укусят пираньи. Можно спокойно плавать на лодке, наслаждаясь шикарным видом. Еще здесь местные едят настоящие деликатесы – жабьи лапки. Лягушек вылавливают прямо из канала и жарят в кляре. Мясо похоже то ли на курицу, то ли рыбу – очень вкусное.
Болгария в Бессарабии
Уединиться со звездами
Среди огородов и деревенских домиков села Маяки скрывается необычное здание - самый большой телескоп в Украине. Мечтаете почувствовать себя Николаем Коперником, который часами всматривался в звездное небо через телескоп? Вам сюда. Правда выйдет Коперник на новый манер. Дело в том, что в современных телескопах на звезды смотрит камера, а астрономы уже получают снимки на компьютере. Никакой романтики. Но хоть раз в жизни увидеть телескоп такого размера все же стоит.