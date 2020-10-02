Топ-5 захватывающих книг: рекомендации ведущей Вікна-новини Яны Брензей
Захватывающие истории для осенних вечеров – в подборке ведущей Яны Брензей.
Недавно на меня снизошло озарение. Оказывается, книжки можно читать не только для того, чтобы стать умнее, а и просто для удовольствия. Нет, чтение никогда не было для меня каторгой, – отметила Яна. – Это один из моих любимых способов побыть с собой. Но долгое время я выбирала книги по принципу «поумнее, посложнее» + бестселлеры. И тут вдруг прояснилось – иногда от чтения можно получать удовольствие, как от конфеты.
«Шестнадцать деревьев Соммы», Ларс Миттинг
Семейная тайна, потеря памяти, загадочное наследство, нацизм в анамнезе и все это в аскетичном норвежском сеттинге. Прошлое, о котором лучше не вспоминать, но без которого не клеится будущее. История раскрывается медленно, с ложными кульминациями и развязками, но оторваться невозможно.
«Дев‘ять незнайомців», Ліян Моріарті
«Убийство Роджера Экройда», Агата Кристи
Я вообще не по детективам, но ответ на вопрос, кто же все-таки Экройда убил, шокирует.
«Всюди жевріють пожежі», Селесте Інґ
Неглянцевая история о материнстве и взрослении с мощным антирасистским подтекстом. Сюжет, в котором внешнее не соответствует внутреннему, а за декорациями богатого американского городка для избранных прячутся душевные трущобы. Сериал, кстати, намного слабее книги, как по мне.
«Моя неймовірна подруга», Елена Ферранте
Напомним,