Новый Год — один из самых долгожданных и особенных праздников.

Спорт, здоровый образ жизни

Но с приближением даты у многих возникает вопросы что подарить маме, подруге, девушке, сестре на Новый Год? Мы составили список подарков, которые могут понравится девушкам. Возможно, наша подборка поможет вам определиться с выбором.

Сейчас в тренде следить за своим телом и держать руку на пульсе. Если ваш близкий человек занимается спортом, то идеальным подарком будет приобрести инвентарь для занятий спортом. Это могут быть необычные гири, трекер активности, смарт-часы, сумка для спортзала, бутылочки для воды, наборы для фитнеса.

Если вы боитесь прогадать с неправильным размером или типом снаряжения — можно купить подарочный сертификат в спортивный магазин и пусть девушка сама выберет, что ей нужно.

Косметика

Подарки для дома

Мало девушек, который не пользуются косметикой вовсе. Косметика в качестве подарка является отличным вариантом, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения человека, которому собираетесь его подарить.

Этот вариант идеален для тех, кто трепетно относится к домашней обстановке. Отличным выбором будут предметы интерьера (картина, настенные часы, торшер или люстра).

Если есть домашний любимец, то можно подобрать что-то для него: поводок для собаки или оригинальную подушку для кошки. Подумайте о комнатных цветах. Всегда приятно, приходя домой, видеть что-то красивое.

Что подарить на Новый год 2021 подруге, сестре, маме, дочке? / пресс-служба

Впечатления

Мы все живем только раз. Так что положительные эмоции безумно важны. Все большую популярность стали набирать подарки-впечатления. Поездка в дельфинарий или поход на массаж, экскурсия по городу или прогулка на лошадях, вечер в ресторане под джазовую музыку или билеты на балет. Здесь ваша фантазия не ограничивается ничем. Вы можете выбрать то, что, по-вашему, больше всего понравится получателю.

Бижутерия

Среди огромного разнообразия ювелирных изделий: браслеты, кольца, серьги, колье, подвески и многое другое, сложно выбрать что-то одно. Но в этом году популярны цепочки. Их можно сочетать в различных вариантах. Например, отличную комбинацию дают замочки с тонким плетением, круги и кулоны с фигурами зверей.

Для тех, кому по душе непредсказуемость и дерзость отличный выбор — цепи широкого плетения. Они добавляют в образ больше блеска и эпатажа. Уже давно канули в прошлое предрассудки о том, что девушка должна быть скромной и тихой. Сегодня можно свободно выбирать то, что находит отклик в душе.

Браслеты

Еще один потрясающий подарок в 2021 — браслеты из медицинского золота. Это обусловлено их универсальностью и привлекательностью. Они придают рукам шарм и утонченность и дополняют как повседневные, так и праздничные наряды. Выбор неограничен: тонкие и плотные, цепи и плетение, браслеты с камнями и без. Их можно сочетать с подвесками и цепями, подбирать под серьги и просто надевать несколько сразу.

Вы не знаете, что подарить на Новый год подруге, девушке или маме?

Подумайте о том, что их порадует. Конечно, вы можете отдать предпочтение практичности и подарить сковородку или утюг. Но принесет ли это им столько же удовольствия, сколько что-то личное, выбранное для нее одной?

Да, в повседневной жизни мы бы отдали предпочтение здравому рассудку и логике. Но в Новый год абсолютно всем: взрослым и детям, мужчинам и женщинам, студентам и бизнесменам, хочется маленького, но все-таки волшебства. Помните об этом!