Что подарить на Новый год 2021 подруге, сестре, маме, дочке?
Новый Год — один из самых долгожданных и особенных праздников.
Спорт, здоровый образ жизни
Сейчас в тренде следить за своим телом и держать руку на пульсе. Если ваш близкий человек занимается спортом, то идеальным подарком будет приобрести инвентарь для занятий спортом. Это могут быть необычные гири, трекер активности, смарт-часы, сумка для спортзала, бутылочки для воды, наборы для фитнеса.
Если вы боитесь прогадать с неправильным размером или типом снаряжения — можно купить подарочный сертификат в спортивный магазин и пусть девушка сама выберет, что ей нужно.
Косметика
Подарки для дома
Этот вариант идеален для тех, кто трепетно относится к домашней обстановке. Отличным выбором будут предметы интерьера (картина, настенные часы, торшер или люстра).
Если есть домашний любимец, то можно подобрать что-то для него: поводок для собаки или оригинальную подушку для кошки. Подумайте о комнатных цветах. Всегда приятно, приходя домой, видеть что-то красивое.
Впечатления
Мы все живем только раз. Так что положительные эмоции безумно важны. Все большую популярность стали набирать подарки-впечатления. Поездка в дельфинарий или поход на массаж, экскурсия по городу или прогулка на лошадях, вечер в ресторане под джазовую музыку или билеты на балет. Здесь ваша фантазия не ограничивается ничем. Вы можете выбрать то, что, по-вашему, больше всего понравится получателю.
Бижутерия
Для тех, кому по душе непредсказуемость и дерзость отличный выбор — цепи широкого плетения. Они добавляют в образ больше блеска и эпатажа. Уже давно канули в прошлое предрассудки о том, что девушка должна быть скромной и тихой. Сегодня можно свободно выбирать то, что находит отклик в душе.
Браслеты
Еще один потрясающий подарок в 2021 — браслеты из медицинского золота. Это обусловлено их универсальностью и привлекательностью. Они придают рукам шарм и утонченность и дополняют как повседневные, так и праздничные наряды. Выбор неограничен: тонкие и плотные, цепи и плетение, браслеты с камнями и без. Их можно сочетать с подвесками и цепями, подбирать под серьги и просто надевать несколько сразу.
Вы не знаете, что подарить на Новый год подруге, девушке или маме?
Да, в повседневной жизни мы бы отдали предпочтение здравому рассудку и логике. Но в Новый год абсолютно всем: взрослым и детям, мужчинам и женщинам, студентам и бизнесменам, хочется маленького, но все-таки волшебства. Помните об этом!