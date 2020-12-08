ТОП-5 лучших брендов женских сумок. Рейтинг 2020 года
Все уже давно знают, что не только одежда формирует образ. Аксессуары играют значительную роль.
Cromia
Начинает ТОП лучших брендов женских сумок.
Cromia — один из самых крупных итальянских производителей сумок и кошельков из натуральной кожи. На каждом изделии есть лейбл «Genuine Leather», который демонстрирует безопасность и высокое качество используемых материалов.
Как и люксовые бренды, Кромия отличается именной фурнитурой (брелок желтого цвета с брендовым названием). Бренд всегда следит за модными тенденциями, не теряя собственной самобытности.
Для изготовления сумки Cromia используются сафьяновая, зернистая и полированная кожа. Главной особенностью материалов считается финальное покрытие воском. Защитный восковый слой предотвращает появление царапин, облегчает очищение от загрязнений и не дает резким перепадам температуры создавать трещины.
Плюсами изделий стоит назвать:
- разнообразная цветовая палитра;
- огромный выбор (от кошельков, до рюкзаков);
- натуральные материалы;
- доступность;
- статус;
- брендовые атрибуты.
Недостатков не выявлено.
David Jones
Бренд занимается производством красивых, практичных и недорогих аксессуаров. Французская компания CCM, которая выпускает указанный бренд, основана в 1987 году. Сегодня ассортимент включает женские и мужские сумки, портмоне, спортивные, школьные и дорожные сумки, чемоданы.
Среди преимуществ бренда David Jones выделяются:
- практичный универсальный дизайн;
- широкий выбор аксессуаров (предлагаемые сумочки подойдут как для официальных встреч, так и для коктейльных вечеринок);
- несколько линеек сумок;
- хорошая цена;
- высокий уровень устойчивости к механическим повреждениям.
Как таковых недостатков не обнаружено. Единственное – нет изделий из натуральной кожи.
Michael Kors
Майкл Корс – модный американский бренд, завоевавший внимание не одной девушки. Аксессуары Michael Kors легко узнаваемы из-за присущей изделиям лаконичности, строгости и высочайшего качества.
Женские сумки изготовляются из натуральных материалов с использованием последних технологических новинок. В производстве применяется та же кожа Saffiano, что и в случае с Кромия.
Достоинства:
- настоящий тренд;
- отменная узнаваемость;
- стильный и лаконичный дизайн;
- широкое многообразие модельного ряда.
Среди недостатков отметить стоит высокую цену на некоторые товары. К примеру, Michael Kors Collection Bancroft Large Calf Leather Satchel стоит больше 50 тысяч гривен. Цена на другие сумки находится в рамках 5-6 тысяч.
Marc Jacobs
Еще один американец, покоривший модные показы. В 2014 году бренд стал частью в крупнейшего в мире французского концерна LVMH. Сам же создатель отличился престижной наградой «Лучший дизайнер».
Преимущества:
- яркий дизайн;
- популярный бренд;
- арт-коллаборации компании с артистами мирового уровня.
С женскими сумками Marc Jacobs вас определенно заметят. Но и заплатить за такое удовольствие нужно немало.
Hermes
Бренд представил коллекцию сумок много лет назад. Однако изделия по-прежнему остаются актуальными в мире моды.
Сумки Hermes – мечта каждой женщины. Аксессуары воспринимаются больше не как must-have, а в качестве предмета роскоши.
Сумки изготавливают по единственной строгой концепции: размер изделий выполнен в пропорциях 1:2. При производстве используются ТОЛЬКО натуральные материалы, никакой синтетики. Наиболее популярные сумочки созданы из кожи в нескольких оттенках. Строгость бренда проглядывается даже в мелочах: идеально ровные швы, линии, сохраненные пропорции.
Hermes – модная легенда. И владеть сумкой этого бренда – честь.
Топ лучших брендов в 2020 году составили пять компаний: David Jones, Cromia, Michael Kors, Marc Jacobs, Hermes. Доступные бренды или настоящие легенды – выбирать только вам!