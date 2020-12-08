ТОП-5 лучших брендов женских сумок. Рейтинг 2020 года

8 декабря 2020 14:24 Александр Кива
ТОП-5 лучших брендов женских сумок. Рейтинг 2020 года
ТОП-5 лучших брендов женских сумок. Рейтинг 2020 года
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Все уже давно знают, что не только одежда формирует образ. Аксессуары играют значительную роль.

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Все девушки хотят чувствовать себя королевой и покупать только лучшее. Редакция TV.UA представляет ТОП-5 лучших брендов женских сумок. Наш рейтинг 2020 года построен по принципу доступности: от наиболее доступного бренда, до того самого люкса.

Cromia

Начинает ТОП лучших брендов женских сумок.

Cromia — один из самых крупных итальянских производителей сумок и кошельков из натуральной кожи. На каждом изделии есть лейбл «Genuine Leather», который демонстрирует безопасность и высокое качество используемых материалов.

Как и люксовые бренды, Кромия отличается именной фурнитурой (брелок желтого цвета с брендовым названием). Бренд всегда следит за модными тенденциями, не теряя собственной самобытности.

Для изготовления сумки Cromia используются сафьяновая, зернистая и полированная кожа. Главной особенностью материалов считается финальное покрытие воском. Защитный восковый слой предотвращает появление царапин, облегчает очищение от загрязнений и не дает резким перепадам температуры создавать трещины.

Плюсами изделий стоит назвать:

  • разнообразная цветовая палитра;
  • огромный выбор (от кошельков, до рюкзаков);
  • натуральные материалы;
  • доступность;
  • статус;
  • брендовые атрибуты.

Недостатков не выявлено.

David Jones

Бренд занимается производством красивых, практичных и недорогих аксессуаров. Французская компания CCM, которая выпускает указанный бренд, основана в 1987 году. Сегодня ассортимент включает женские и мужские сумки, портмоне, спортивные, школьные и дорожные сумки, чемоданы.

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В производстве David Jones используется эко-кожа, текстиль и другие высококачественные синтетические материалы. Для изготовления чемоданов применяются плотный текстиль (полиэстер В800) или полиуретан (твердый и надежный пластик).

Среди преимуществ бренда David Jones выделяются:

  • практичный универсальный дизайн;
  • широкий выбор аксессуаров (предлагаемые сумочки подойдут как для официальных встреч, так и для коктейльных вечеринок);
  • несколько линеек сумок;
  • хорошая цена;
  • высокий уровень устойчивости к механическим повреждениям.

Как таковых недостатков не обнаружено. Единственное – нет изделий из натуральной кожи.

Michael Kors

Майкл Корс – модный американский бренд, завоевавший внимание не одной девушки. Аксессуары Michael Kors легко узнаваемы из-за присущей изделиям лаконичности, строгости и высочайшего качества.

Женские сумки изготовляются из натуральных материалов с использованием последних технологических новинок. В производстве применяется та же кожа Saffiano, что и в случае с Кромия.

Достоинства:

  • настоящий тренд;
  • отменная узнаваемость;
  • стильный и лаконичный дизайн;
  • широкое многообразие модельного ряда.

Среди недостатков отметить стоит высокую цену на некоторые товары. К примеру, Michael Kors Collection Bancroft Large Calf Leather Satchel стоит больше 50 тысяч гривен. Цена на другие сумки находится в рамках 5-6 тысяч.

Marc Jacobs

Еще один американец, покоривший модные показы. В 2014 году бренд стал частью в крупнейшего в мире французского концерна LVMH. Сам же создатель отличился престижной наградой «Лучший дизайнер».

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Специалисты тщательно подходят к выбору материалов для производства. Сумки и кошельки производятся их натуральной замши или кожи. Текстильные вставки, металлические элементы и другие детали часто дополняют аксессуары.

Преимущества:

  • яркий дизайн;
  • популярный бренд;
  • арт-коллаборации компании с артистами мирового уровня.

С женскими сумками Marc Jacobs вас определенно заметят. Но и заплатить за такое удовольствие нужно немало.

Hermes

Бренд представил коллекцию сумок много лет назад. Однако изделия по-прежнему остаются актуальными в мире моды.

Сумки Hermes – мечта каждой женщины. Аксессуары воспринимаются больше не как must-have, а в качестве предмета роскоши.

Сумки изготавливают по единственной строгой концепции: размер изделий выполнен в пропорциях 1:2. При производстве используются ТОЛЬКО натуральные материалы, никакой синтетики. Наиболее популярные сумочки созданы из кожи в нескольких оттенках. Строгость бренда проглядывается даже в мелочах: идеально ровные швы, линии, сохраненные пропорции.

Hermes – модная легенда. И владеть сумкой этого бренда – честь.

Топ лучших брендов в 2020 году составили пять компаний: David Jones, Cromia, Michael Kors, Marc Jacobs, Hermes. Доступные бренды или настоящие легенды – выбирать только вам!

 

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