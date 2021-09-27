Как распознать маньяка в приложениях для знакомств: чек-лист от Елены-Кристины Лебедь

27 сентября 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как распознать маньяка в приложениях для знакомств: чек-лист от Елены-Кристины Лебедь
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Звезда Нового канала Елена-Кристина Лебедь рассказала, как отличить хорошего парня от потенциального траблмейкера.

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Решилась на знакомства в приложениях, но боишься встретить маньяка? Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь знает, как понять намерения мужчины и распознать в нем неадеквата. Она поделилась чек-листом, по которому легко отличить нормального парня от не очень в приложениях для знакомств. 

Лови ТОП-3 совета от разоблачительницы аферистов Елены-Кристины Лебедь.

Задавайте много уточняющих вопросов

Самое главное палево всех аферистов и маньяков в том, что они путаются в своих версиях. Это их слабое место. А все потому, что параллельно «обрабатывают» 150 человек. И забывают, что кому-то сказали, например, что живут в квартире на пятом этаже, а кому-то, что на третьем. За пару дней переписки они путаются, а потом пытаются выкрутиться. Поэтому не стесняйтесь их «выговаривать», то есть, задавать больше точных личных (это важно) вопросов. Спросите, в какой точно школе учился, который вуз заканчивал. Очень редко аферист назовет учебное заведение, например, потому что прекрасно понимает, что это можно легко проверить. Он никогда не скажет, где работает. Или же это будет звучать очень абстрактно: «Я работаю главным всем главных на главной фабрике мира» (смеется). Он не оставляет никаких конкретных подсказок о себе.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Проанализируйте фото в профиле

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Аферисты редко публикуют фото крупным планом. Выбирают обычно те кадры, где они издалека, в кепке, еще и смотрят куда-то в сторону, закрыв рукой или очками половину лица.

Если дошло до встречи, попросите сделать селфи вместе

Аферисты никогда не сделают совместное фото. Будут придумывать отмазки типа «Я плохо выхожу на фото». Они не хотят оставлять после себя следов, по которым их можно будет распознать.

Напомним, 

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Новый Канал Елена-Кристина Лебедь Аферисты маньяк знакомство Аферисты в сетях-6

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