ТОП-3 книги о необычной любви: выбор актрисы Дарьи Мельник

Часто в начале года принято ставить себе цели. Одной из них, по традиции, является «книжный челлендж».

Условный набор произведений, который очень хочется прочесть за год. Но как выбрать серди огромного количества классной литературы ? Можно воспользоваться «советом друга».

Так, для любителей книг с глубиной и смыслом, но все же – о любви, актриса сериала «Швидка на НЛО TV собрала свой ТОП-3, и готова поделиться.

Я чаще всего выбираю книги по рекомендации, когда кто-то из друзей упоминает в разговоре. Или же специально сёрчу в поисковике. Также иногда встречаю упоминание произведений в киноразборах на ютубе. Кстати, о книгах, которые с первых страниц не цепляют. Мне кажется, книги, которые не заходят сразу – не нужно читать. Кто бы что ни говорил, и даже пытался пристыдить. Можно попробовать в другой день-другое настроение, но мне кажется, что не нужно садиться за одну книгу больше двух раз за короткий промежуток времени. А теперь, приступим к моему на сегодняшний день списку из трёх книг, которые о любви и больше

Актриса Дарья Мельник / пресс-служба канала НЛО TV

«Повелитель мух», Уильяма Голдинга

Это антиутопия о хрупкости мира от нобелевского лауреата по литературе. История о том, как после крушения самолёта на необитаемом острове в живы остаются только дети. Среди них находятся лидеры – Ральф и Джек, которые воплощают рациональное и иррациональное начало. В таких сложных и непонятных условиях дети строят взрослое общество, заигрывают с жестокостью и милосердием. И в итоге читатель понимает, что смелость, любовь и доверие всё-таки спасут мир.

«Бойня номер пять», Курта Воннегута

Автобиографический роман Воннегута о бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны. Однозначно, эта книга – о любви. Но о любви не к человеку, а к жизни.

Непоследовательный, без героизации, с горькой иронией роман. Книга, которая описывает все ужасы войны, пропитанная антимилитаристским настроением, человечная, что очень актуально и чего очень не хватает в наше время. При этом, в сюжете остаётся надежда, и ею пропитан весь роман.

Надежда на то, что мы способны пережить самые страшные страницы истории. В этом и заключается настоящая любовь. Любовь к жизни со всеми её перипетиями и ужасами.

Актриса Дарья Мельник / пресс-служба канала НЛО TV

«Американские боги», Нила Геймана

Произведение, способное вернуть веру и объяснить ее суть и важность в столь темные времена, когда кажется, что технологии и интернет заняли все пространство вокруг нас. Очень приятно погрузиться в мир, где настоящие боги (сарказм) имеют вес и способны вернуть нашу веру в них.

Это роман о богах, привезенных в Америку людьми из разных уголков мира. О поисках отца, родины, возлюбленной, о символической и реальной смерти. Главный герой книги – Тень Лун, бывший заключенный, который никогда не интересовался судьбами богов, но так уж получилось, что именно на него пал выбор загадочного мистера Среды. Так началось его путешествие по Америке, полное смертельных опасностей и крайне необычных знакомств...