Открыта связь между смертельными заболеваниями и группами крови
20 мая 2021 10:30
Алла Лысак
Ученые открыли связь между смертельными заболеваниями и группами крови
pixabay.com
Шведские ученые заявили о наличии зависимости между группами крови и различными смертельными заболеваниями.
Проанализировав показатели здоровья 5 млн пациентов, ученые обнаружили связь между типом крови
, разной скоростью ее свертывания и склонностью к опасным болезням.
Нарушения свертываемости крови чаще всего фиксировались у пациентов с первой группой крови.
Тромбозы возникают с наибольшей периодичностью у мужчин и женщин со второй группой.
Пациентам с первым типом крови желательно следить за состоянием крови, чтобы избежать ее разжижения и кровотечений, а представителям второй группы следует противостоять повышению густоты крови.
Отметим, что ученые регулярно пытаются обнаружить те или иные предрасположенности в соответствии с типами крови. Несмотря на то, что наша группа крови действительно отвечает за определенные особенности организма, основополагающим все еще остается здоровый образ жизни и профилактика различных болезней.
Напомним,