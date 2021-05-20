Открыта связь между смертельными заболеваниями и группами крови

20 мая 2021 10:30 Алла Лысак
Открыта связь между смертельными заболеваниями и группами крови
Ученые открыли связь между смертельными заболеваниями и группами крови
pixabay.com

Шведские ученые заявили о наличии зависимости между группами крови и различными смертельными заболеваниями.

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Проанализировав показатели здоровья 5 млн пациентов, ученые обнаружили связь между типом крови, разной скоростью ее свертывания и склонностью к опасным болезням. 

Нарушения свертываемости крови чаще всего фиксировались у пациентов с первой группой крови.

Тромбозы возникают с наибольшей периодичностью у мужчин и женщин со второй группой. 

Пациентам с первым типом крови желательно следить за состоянием крови, чтобы избежать ее разжижения и кровотечений, а представителям второй группы следует противостоять повышению густоты крови.

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Отметим, что ученые регулярно пытаются обнаружить те или иные предрасположенности в соответствии с типами крови. Несмотря на то, что наша группа крови действительно отвечает за определенные особенности организма, основополагающим все еще остается здоровый образ жизни и профилактика различных болезней.

Напомним,

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