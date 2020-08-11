Пышные и воздушные оладьи без яиц: рецепт для всей семьи
Нежные оладьи, которые можно приготовить в домашних условиях, понравятся всем членам семьи!
Ингредиенты:
- Кефир 300 мл.,
- Сода 0,5 ч. ложки,
- Сахар 2 ст. ложка,
- Мука 5 ст. ложек.
- Растительное масло.
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Добавляем к кефиру пищевую соду, соль (всего щепотку).
2. По желанию добавьте в тесто свои любимые наполнители, ванильный сахар, корицу или шоколадную крошку.
4. Растительное масло разогреваем, жарим оладьи с каждой стороны 2-3 минуты.
5. Подаем выпечку со сметаной, джемом или ягодами. Приятного аппетита!
Совет!
На жирность продукта можете не смотреть. Если нет кефира, не проблема, можно взять, например, ряженку.
Напомним,