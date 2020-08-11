Пышные и воздушные оладьи без яиц: рецепт для всей семьи

11 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Пышные и воздушные оладьи без яиц: рецепт для всей семьи
Пышные и воздушные оладьи без яиц: рецепт для всей семьи
pixabay.com

Нежные оладьи, которые можно приготовить в домашних условиях, понравятся всем членам семьи!

Читайте такжеРыбные и мясные котлеты рецепт: секрет идеального блюда от Владимира Ярославского
На первый взгляд, в приготовлении блюда нет никаких хитростей, однако у некоторых оладьи выходят пышными и мягкими, а у других — плоскими и жесткими. Не переживайте, с нашим рецептом у вас точно все получится!

Ингредиенты:

  • Кефир 300 мл.,
  • Сода 0,5 ч. ложки,
  • Сахар 2 ст. ложка,
  • Мука 5 ст. ложек.
  • Растительное масло.
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Пышные и воздушные оладьи без яиц: рецепт для всей семьи / pixabay.com

1. Добавляем к кефиру пищевую соду, соль (всего щепотку). 

2. По желанию добавьте в тесто свои любимые наполнители, ванильный сахар, корицу или шоколадную крошку.

Читайте такжеОкрошка со свеклой рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской
3. Муку просеиваем через сыто, добавляем к кефиру небольшими порциями, помешивая.

4. Растительное масло разогреваем, жарим оладьи с каждой стороны 2-3 минуты.

5. Подаем выпечку со сметаной, джемом или ягодами. Приятного аппетита!

Совет!

Читайте такжеКофейный десерт с кокосом: рецепт в жаркий день
Используйте для приготовления продукты только комнатной температуры. Это важно для качественной реакции соды и кефира. 

На жирность продукта можете не смотреть. Если нет кефира, не проблема, можно взять, например, ряженку.

Напомним,

Облако тегов

рецепты десерт рецепт оладьи рецепты блинов

Материалы по теме

Смузи из арбуза и банана рецепт: полезный напиток от ведущей Нового канала Оли Манько
Еда и рецепты

Смузи из арбуза и банана рецепт: полезный напиток от ведущей Нового канала Оли Манько
Салат Прелюдия от Людмилы Шупенюк рецепт: как повысить уровень гормонов с помощью еды
Еда и рецепты

Салат Прелюдия от Людмилы Шупенюк рецепт: как повысить уровень гормонов с помощью еды
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)
Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
Наука и техника

Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK