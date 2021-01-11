Натуральные добавки, которые сделают ваш кофе вкуснее и полезнее

11 января 2021 23:00 Алла Лысак
Натуральные добавки, которые сделают ваш кофе вкуснее и полезнее
Натуральные добавки, которые сделают ваш кофе вкуснее
pixabay.com

Кофе можно сделать еще вкуснее, если добавить к нему натуральные вещества.

Экстракт ванили

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Экстракт ванили способен заменить как сахар, так и разнообразные сиропы.

Ваниль влияет на человека положительно, улучшает концентрацию внимания, настроение, способствует оптимальному пищеварению. Для одной чашки кофе вам хватит нескольких капель экстракта, улучшится не только вкус, но и аромат!

Кокосовое молоко 

Идеальный вариант, если вы не переносите лактозу или соблюдаете диету.

С кокосовым молоком кофе приобретает особенный вкус, кроме того, напиток насыщается витаминами С, Е, В, целым рядом антиоксидантов и отдельными минералами, соответственно, зубы, сердце, мозг, кости и почки получают необходимые для работы вещества, улучшается общее состояние организма человека.

Кардамон

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Если вы любите экзотические нотки в привычных и классических блюдах, попробуйте добавить кардамон в свой кофе.

Еще один аргумент в пользу кардамона – его позитивное влияние на организм, эта специя помогает вывести токсины, улучшает пищеварение, поможет и тем, кто страдает от неприятного запаха изо рта.

В кофе можно насыпать небольшое количество молотого кардамона еще до заварки или добавить специю при заваривании.

Напомним,

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